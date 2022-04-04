Степашин: «Зенит» пока посильнее «Динамо». «Газпром» на ногах, газ есть»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

— «Динамо» 24 апреля играет с ЦСКА.

— Я думаю, что это будет решающий матч, по крайней мере, за второе место. Для меня это очевидно.

— А, может, за «золото»?

— Ну, посмотрим. Посмотрим. Чего заглядывать вперед? «Зенит» пока посильнее. У них не уехали легионеры, финансовое обеспечение нормальное. Газпром на ногах, газ есть.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Отставание «Динамо» – 3 очка.

ЦСКА идет 3-м и отстает от «Зенита» на 6 очков.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery