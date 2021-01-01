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Степашин: «Зенит» пока посильнее «Динамо». «Газпром» на ногах, газ есть»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Динамо» 24 апреля играет с ЦСКА.

— Я думаю, что это будет решающий матч, по крайней мере, за второе место. Для меня это очевидно.

— А, может, за «золото»?

— Ну, посмотрим. Посмотрим. Чего заглядывать вперед? «Зенит» пока посильнее. У них не уехали легионеры, финансовое обеспечение нормальное. Газпром на ногах, газ есть.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отставание «Динамо» – 3 очка.
  • ЦСКА идет 3-м и отстает от «Зенита» на 6 очков.

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Источник: «КП»

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