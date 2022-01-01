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Глебов, Полоз и Соу – в основе «Ростова»; у «Нижнего Новгорода» выйдут Гоцук, Берковский и Сулейманов

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Нижнего Новгорода» на матч 23-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Поярков, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Соу.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Берковский, Сулейманов, Эннин.

  • Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена».
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ, «Нижний Новгород» – на 11-м.

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Источник: сайт РПЛ

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