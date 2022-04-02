Глебов, Полоз и Соу – в основе «Ростова»; у «Нижнего Новгорода» выйдут Гоцук, Берковский и Сулейманов

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Нижнего Новгорода» на матч 23-го тура чемпионата России.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Поярков, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Соу.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Берковский, Сулейманов, Эннин.
- Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ, «Нижний Новгород» – на 11-м.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery
Источник: сайт РПЛ