«Барселона» не готова платить Дембеле более 8 миллионов в год

Переговоры между «Барселоной» и вингером Усманом Дембеле о продлении контракта продолжаются.

Каталонский клуб сообщил футболисту, что не предложит ему более 8 миллионов евро за сезон.

Также у сторон есть разногласия по поводу срока соглашения: «Барса» настаивает на четырех годах, француз – на двух.

В этом сезоне Дембеле забил 2 гола и сделал 9 ассистов в 21 матче.

Его договор с «Барселоной» истекает через 3 месяца.

Клуб купил нападающего в 2017 году за 140 миллионов евро.

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