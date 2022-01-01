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Юрист Добровинский: «ВТБ намерен долгосрочно поддерживать «Динамо». Финансирование на ближайшие сезоны подтверждено»

Юрист Александр Добровинский высказался о финансовой ситуации в «Динамо».

«Слухи слухами, но у клуба есть мощнейший стратегический и финансовый партнер в лице ВТБ, который, по моей информации, намерен в полной мере и долгосрочно поддерживать клуб.

Насколько мне известно, финансирование на ближайшие сезоны подтверждено. Это неудивительно с учетом того, что благодаря нынешнему менеджменту клуб активно развивается, команда идет на втором месте, очень много забивает, показывает великолепную игру», – сказал Добровинский.

  • В феврале против Банка ВТБ – экс-владельца «Динамо» – были введены санкции со стороны Великобритании и США.
  • Из-за этого банк передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо».
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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