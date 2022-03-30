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«Манчестер Юнайтед» изучает вариант включения Марсьяля в сделку по Кейну

«Манчестер Юнайтед» интересен нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Трансфер может состояться летом.

Манчестерцы изучают вариант включения в сделку своего форварда Антони Марсьяля, который сейчас в аренде в «Севилье». Однако сам француз не хотел бы оставаться в АПЛ, а предпочел бы Испанию или Италию.

  • Кейн – 3-й по стоимости игрок в мире (100 миллионов евро).
  • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
  • В сезоне АПЛ Кейн провел 28 матчей, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.

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Источник: ESPN

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30.03.2022 23:41
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