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Нойер – лучший вратарь топ-5 лиг Европы по сухим матчам с момента своего дебюта в Бундеслиге

С момента своего дебюта в Бундеслиге (август 2006 года) вратарь Мануэль Нойер провел в турнире 210 сухих встреч. За этот период это лучший показатель среди всех топ-5 лиг Европы.

На втором месте по сухим играм в топ-5 лигах Европы за эти 16 лет идет Самир Ханданович (191). Третий – Уго Льорис (188).

  • Нойер в 2006 году дебютировал в «Шальке».
  • Затем он перешел в «Баварию», с которой многократно брал Бундеслигу.
  • Нойер – чемпион мира 2014 года.

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Источник: твиттер OptaFranz

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