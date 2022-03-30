Нойер – лучший вратарь топ-5 лиг Европы по сухим матчам с момента своего дебюта в Бундеслиге

С момента своего дебюта в Бундеслиге (август 2006 года) вратарь Мануэль Нойер провел в турнире 210 сухих встреч. За этот период это лучший показатель среди всех топ-5 лиг Европы.

На втором месте по сухим играм в топ-5 лигах Европы за эти 16 лет идет Самир Ханданович (191). Третий – Уго Льорис (188).

Нойер в 2006 году дебютировал в «Шальке».

Затем он перешел в «Баварию», с которой многократно брал Бундеслигу.

Нойер – чемпион мира 2014 года.

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