Роналду еще не определился, где проведет следующий сезон (ESPN)

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду может покинуть команду по окончании сезона.
Контракт 37-летнего португальца с английским клубом действует до 2023 года, однако он еще не решил, где проведет следующий сезон, сообщает ESPN.
- В соглашении Роналду с «МЮ» есть опция продления.
- После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
- Португалец был признан лучшим игроком команды в марте.
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Источник: ESPN