Роналду еще не определился, где проведет следующий сезон (ESPN)

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду может покинуть команду по окончании сезона.

Контракт 37-летнего португальца с английским клубом действует до 2023 года, однако он еще не решил, где проведет следующий сезон, сообщает ESPN.

В соглашении Роналду с «МЮ» есть опция продления.

После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

Португалец был признан лучшим игроком команды в марте.

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