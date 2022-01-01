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Роналду еще не определился, где проведет следующий сезон (ESPN)

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду может покинуть команду по окончании сезона.

Контракт 37-летнего португальца с английским клубом действует до 2023 года, однако он еще не решил, где проведет следующий сезон, сообщает ESPN.

  • В соглашении Роналду с «МЮ» есть опция продления.
  • После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
  • Португалец был признан лучшим игроком команды в марте.

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Источник: ESPN

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +15012

    Cleaner 47 минут назад

    На лавочке у подъезда...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11576

    DeStar 2 часа назад

    давай в спартак!

    0
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