«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ до конца сезона

«Челси» опубликовал информацию о билетной программе на ближайшие игры.

В сообщении клуба говорится, что из-за санкций билеты на домашние матчи АПЛ не будут продаваться до конца сезона.

Встречи на «Стэмфорд Бридж» смогут посещать только владельцы абонементов.

АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси».

Россиянин владеет клубом с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery