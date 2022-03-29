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«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ до конца сезона

«Челси» опубликовал информацию о билетной программе на ближайшие игры.

В сообщении клуба говорится, что из-за санкций билеты на домашние матчи АПЛ не будут продаваться до конца сезона.

Встречи на «Стэмфорд Бридж» смогут посещать только владельцы абонементов.

  • АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси».
  • Россиянин владеет клубом с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: сайт «Челси»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +379

    Portoz 1 час назад

    жидяра таки не хочет челсю продать,надеется,что санкции снимут ,шельмец

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