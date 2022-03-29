«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ до конца сезона

«Челси» опубликовал информацию о билетной программе на ближайшие игры.
В сообщении клуба говорится, что из-за санкций билеты на домашние матчи АПЛ не будут продаваться до конца сезона.
Встречи на «Стэмфорд Бридж» смогут посещать только владельцы абонементов.
- АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси».
- Россиянин владеет клубом с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
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Источник: сайт «Челси»