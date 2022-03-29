«МЮ» хочет летом усилиться четырьмя игроками, приоритет – нападающий, главная цель – Кейн

«Манчестер Юнайтед» собирается подписать четырех футболистов во время летнего трансферного окна.

В планах клуба трансферы двух полузащитников (оборонительного и атакующего), вингера и центрального нападающего.

Приоритет «МЮ» – покупка нового форварда. Среди возможных вариантов наиболее предпочтительный – Гарри Кейн из «Тоттенхэма».

«Юнайтед» хочет заполучить 28-летнего англичанина вне зависимости от того, кто станет главным тренером команды.

Ожидается, что за Кейна потенциальному покупателю придется заплатить не менее 100 миллионов фунтов.

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