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Терюшков: «Бюджет «Зенита» неэффективен. На зарплату Малкома может существовать клуб РПЛ»

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы России Роман Терюшков высказался об эффективности вложения государственных денег в клубы РПЛ.

«Я как бывший министр спорта Московской области могу сказать следующее: в Подмосковье достаточно серьезная система спортивных школ – их порядка 180, пять училищ олимпийского резерва, центр спортивной подготовки и больше 450 объектов спорта, где занимается 2,5 миллиона человек.

Ежегодно мы вводим примерно 180 объектов спорта. Бюджет на все это в год – 17,5 миллиардов рублей. Если сравнивать экономический эффект и экономическую эффективность от каждого вложенного в бюджет рубля, то этот бюджет удовлетворяет 2,5 миллиона человек.

Если мы и говорим о профессиональных спортивных клубах, то они должны существовать на гораздо меньшие деньги, чем те, которые тратит государство на спортивные отрасли.

Клубы должны существовать на частные инвестиции, к этому надо стремиться для того, чтобы желания всех менеджеров опирались на эффективность.

Когда у тебя много денег, ты можешь экспериментировать, но эксперимент не всегда приводит к желаемому результату.

По моему мнению, бюджет «Зенита» работает неэффективно. С теми средствами, на которые существуют наши футбольные клубы, они должны не отбывать номер на групповых этапах Лиги чемпионов, а бороться минимум за топ-4.

Недопустимо, чтобы Малком в наших реалиях имел зарплату в «Зените» в 500 миллионов рублей. Подобные траты на одного человека – не совсем логично.

На зарплату Малкома можно было организовать существование еще одного клуба РПЛ! Может, чуть больше потребуется. Именно поэтому мы и хотим иметь в РПЛ потолок зарплат», – сказал Терюшков.

  • «Зенит» купил Малкома в 2019 году за 40 миллионов евро.
  • Команда 3 года подряд становилась чемпионом России и лидирует в этом сезоне РПЛ.
  • При этом в еврокубках петербуржцы за указанный период только 2 раза вышли в плей-офф Лиги Европы.

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Источник: «РБ Спорт»

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28.03.2022 23:44
Комментарии3
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    Рейтинг: +16363

    Persona_non_Grata 18 минут назад

    Что то подозрительно много стало Терюшкова в последнее время, хотя еще месяц назад я не знал о его существовании, впрочем с высказыванием согласен )))

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    Рейтинг: +56

    basil2591 46 минут назад

    ... гнать этого negro и его соплеменников на родину, а на сэкономленные гонорары открывать сеть футбольных школ, где выращивать своих гарринч и кройфов.

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    Рейтинг: +3987

    PAREVG. > basil2591 28 минут назад

    Согласен.
    И вообще, зачем мартыхаям деньги, дикие бананы и финики бесплатно растут, как сорняк, сам видел.

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