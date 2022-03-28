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  • Терюшков: «Бюджет «Зенита» неэффективен. На зарплату Малкома может существовать клуб РПЛ»

Терюшков: «Бюджет «Зенита» неэффективен. На зарплату Малкома может существовать клуб РПЛ»

28 марта 2022, 23:44
9

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы России Роман Терюшков высказался об эффективности вложения государственных денег в клубы РПЛ.

«Я как бывший министр спорта Московской области могу сказать следующее: в Подмосковье достаточно серьезная система спортивных школ – их порядка 180, пять училищ олимпийского резерва, центр спортивной подготовки и больше 450 объектов спорта, где занимается 2,5 миллиона человек.

Ежегодно мы вводим примерно 180 объектов спорта. Бюджет на все это в год – 17,5 миллиардов рублей. Если сравнивать экономический эффект и экономическую эффективность от каждого вложенного в бюджет рубля, то этот бюджет удовлетворяет 2,5 миллиона человек.

Если мы и говорим о профессиональных спортивных клубах, то они должны существовать на гораздо меньшие деньги, чем те, которые тратит государство на спортивные отрасли.

Клубы должны существовать на частные инвестиции, к этому надо стремиться для того, чтобы желания всех менеджеров опирались на эффективность.

Когда у тебя много денег, ты можешь экспериментировать, но эксперимент не всегда приводит к желаемому результату.

По моему мнению, бюджет «Зенита» работает неэффективно. С теми средствами, на которые существуют наши футбольные клубы, они должны не отбывать номер на групповых этапах Лиги чемпионов, а бороться минимум за топ-4.

Недопустимо, чтобы Малком в наших реалиях имел зарплату в «Зените» в 500 миллионов рублей. Подобные траты на одного человека – не совсем логично.

На зарплату Малкома можно было организовать существование еще одного клуба РПЛ! Может, чуть больше потребуется. Именно поэтому мы и хотим иметь в РПЛ потолок зарплат», – сказал Терюшков.

  • «Зенит» купил Малкома в 2019 году за 40 миллионов евро.
  • Команда 3 года подряд становилась чемпионом России и лидирует в этом сезоне РПЛ.
  • При этом в еврокубках петербуржцы за указанный период только 2 раза вышли в плей-офф Лиги Европы.

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Комментарии (9)
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basil2591
1648502343
... гнать этого negro и его соплеменников на родину, а на сэкономленные гонорары открывать сеть футбольных школ, где выращивать своих гарринч и кройфов.
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Persona_non_Grata
1648504039
Что то подозрительно много стало Терюшкова в последнее время, хотя еще месяц назад я не знал о его существовании, впрочем с высказыванием согласен )))
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Дядя Серёжа
1648516625
В нашей ДЮСШ зарплата тренера до 40 тыщ. Поездки за счёт родителей, часть денег потом возвращают. Футбол в городе опустился до областного, хоккей до студенческого (не путать с МХЛ и ЮХЛ). В прошлом были первые лиги СССР На замену ледового оборудования на ледовой арене 3-ий год не могут найти 50 миллионов (сейчас больше). А тут 500лямов за 40 игр за сезон...
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neveldomha
1648531179
Во во, гражданин Шариков, все отобрать и поделить .
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petrucho-spb
1648537855
Руки прочь от Малкома. С эти разберитесь. А то новых вливаний захотел. Конечно нужно создавать фонд для помощи провинциальных команд с тех же зп легионеров. Но у руля ставить бывших футболистов.
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Garrincha58
1648542467
а на зарплату Терюшкова можно содержать детский дом и будет больше пользы гос-ву
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Азбука
1648568093
Заголовок несколько противоречит тому, как сказал депутат в запале, когда поправил себя, что "Может, чуть больше потребуется".
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