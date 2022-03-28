Терюшков: «Бюджет «Зенита» неэффективен. На зарплату Малкома может существовать клуб РПЛ»

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы России Роман Терюшков высказался об эффективности вложения государственных денег в клубы РПЛ.

«Я как бывший министр спорта Московской области могу сказать следующее: в Подмосковье достаточно серьезная система спортивных школ – их порядка 180, пять училищ олимпийского резерва, центр спортивной подготовки и больше 450 объектов спорта, где занимается 2,5 миллиона человек.

Ежегодно мы вводим примерно 180 объектов спорта. Бюджет на все это в год – 17,5 миллиардов рублей. Если сравнивать экономический эффект и экономическую эффективность от каждого вложенного в бюджет рубля, то этот бюджет удовлетворяет 2,5 миллиона человек.

Если мы и говорим о профессиональных спортивных клубах, то они должны существовать на гораздо меньшие деньги, чем те, которые тратит государство на спортивные отрасли.

Клубы должны существовать на частные инвестиции, к этому надо стремиться для того, чтобы желания всех менеджеров опирались на эффективность.

Когда у тебя много денег, ты можешь экспериментировать, но эксперимент не всегда приводит к желаемому результату.

По моему мнению, бюджет «Зенита» работает неэффективно. С теми средствами, на которые существуют наши футбольные клубы, они должны не отбывать номер на групповых этапах Лиги чемпионов, а бороться минимум за топ-4.

Недопустимо, чтобы Малком в наших реалиях имел зарплату в «Зените» в 500 миллионов рублей. Подобные траты на одного человека – не совсем логично.

На зарплату Малкома можно было организовать существование еще одного клуба РПЛ! Может, чуть больше потребуется. Именно поэтому мы и хотим иметь в РПЛ потолок зарплат», – сказал Терюшков.

«Зенит» купил Малкома в 2019 году за 40 миллионов евро.

Команда 3 года подряд становилась чемпионом России и лидирует в этом сезоне РПЛ.

При этом в еврокубках петербуржцы за указанный период только 2 раза вышли в плей-офф Лиги Европы.

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