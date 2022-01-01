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Жирков и Мамаев не сыграют с «Рубином»

Гениальный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о состоянии Павла Мамаева и Юрия Жиркова, которые продолжают восстанавливаться после повреждений.

«Вчера наш клуб провел товарищеский матч с «Локомотивом». Жирков и Мамаев не принимали участие в этой игре. Сегодня у команды был восстановительный день.

Будут ли они готовы к матчу с «Рубином» в пятницу? Нет, через несколько дней они только вернутся в общую группу. Как потренируются, наберут игровую форму — вернутся на поле», — сказал Габулов.

  • 33-летний Мамаев из-за травмы не играет с 26 февраля.
  • Он восстанавливается после микронадрыва задней поверхности бедра.
  • 38-летний Жирков в последний раз появлялся на поле 6 марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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