Терюшков: «РПЛ стоит расширить до 20 клубов. Можем включить команды-субъекты»

А можно еще включить команды-фантомы. Очень хорошая и удобная идея. Игроки сидят по-домам, а победитель в матче определяется жребием или, вариант, кто выиграл в карты, в подкидного дурака. При этом все получают зарплату - не менее одного ляма в месяц!
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что РПЛ нужно расширить до 20 команд.
«Я уже давно говорил, что речь идет о государственной политике по части спорта. Мы хотим не потерять футбол в принципе. Для расширения географии, для расширения лиги на данном этапе идея уместна.
Может, стоит расширить и до 20 команд с учетом, что у нас сейчас календарь высвободился от еврокубков. Мы можем включить еще команды-субъекты, а это как раз точка роста для детско-юношеского спорта.
Это поможет детям охотнее идти в спортивные школы. Также поможет им увидеть, куда они в дальнейшем могут попасть. Так что идея о расширении — абсолютно правильная», — сказал Терюшков
- Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
- 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.
- «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.
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