Терюшков: «РПЛ стоит расширить до 20 клубов. Можем включить команды-субъекты»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что РПЛ нужно расширить до 20 команд.

«Я уже давно говорил, что речь идет о государственной политике по части спорта. Мы хотим не потерять футбол в принципе. Для расширения географии, для расширения лиги на данном этапе идея уместна.

Может, стоит расширить и до 20 команд с учетом, что у нас сейчас календарь высвободился от еврокубков. Мы можем включить еще команды-субъекты, а это как раз точка роста для детско-юношеского спорта.

Это поможет детям охотнее идти в спортивные школы. Также поможет им увидеть, куда они в дальнейшем могут попасть. Так что идея о расширении — абсолютно правильная», — сказал Терюшков

Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

«Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

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