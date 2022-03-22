Терюшков: «У «Химок» есть средства, чтобы доиграть сезон»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб доиграет этот сезон РПЛ.

«С финансированием у «Химок» все в порядке. У нас есть средства, чтобы доиграть этот сезон», — сказал Терюшков.

Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

«Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

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