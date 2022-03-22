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Терюшков: «У «Химок» есть средства, чтобы доиграть сезон»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб доиграет этот сезон РПЛ.

«С финансированием у «Химок» все в порядке. У нас есть средства, чтобы доиграть этот сезон», — сказал Терюшков.

  • Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
  • 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.
  • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.

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Источник: Sport24

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22.03.2022 21:36
Комментарии4
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    Рейтинг: +10

    Имя на сайте 1 час назад

    Надо же.Санкции показали как хрупка и нейстойчива РПЛ. Сыпется как карточный домик.

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    Рейтинг: +60495

    portero 1 час назад

    Ну и в ФНЛ по окончании надо вам свалить....

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    Рейтинг: +8968

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Средства есть , пока из бюджета поступает . Но , совсем скоро Фсё ! Удивительно , но много лузеров ратует , за расширение Рпл , Нужно сократить ! Наверняка снимутся Химки , Краснодар , Урал и еще кто то..

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    Рейтинг: +60495

    portero > САДЫЧОК 1 час назад

    Вангуешь???

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