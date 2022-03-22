Терюшков: «У «Химок» есть средства, чтобы доиграть сезон»

Надо же.Санкции показали как хрупка и нейстойчива РПЛ. Сыпется как карточный домик.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб доиграет этот сезон РПЛ.
«С финансированием у «Химок» все в порядке. У нас есть средства, чтобы доиграть этот сезон», — сказал Терюшков.
- Ранее Ашот Хачатурянц подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
- 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.
- «Химки» идут на последнем месте в РПЛ.
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