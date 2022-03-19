Мартинс: «Конечно, вернусь в «Спартак» из сборной. Горд быть здесь и буду биться»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра заверил, что вернется в клуб из сборной Люксембурга. У него есть право этого не делать.

«Конечно, я вернусь. Горд быть игроком «Спартака» и сборной Люксембурга. После сборной вернусь и буду помогать «Спартаку».

Да, легионеры «Спартака» общались. Результат: мы будем биться за «Спартак», мы гордимся, что играем за него», – сказал Мартинс Перейра.

Мартинс Перейра сегодня забил «Нижнему Новгороду» (1:1).

Люксембуржец арендован до лета у «Янг Бойз».

25 марта Люксембург проведет товарищеский матч против Северной Ирландии, 29 марта – против Боснии и Герцеговины.

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