Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
3 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?

Мартинс: «Конечно, вернусь в «Спартак» из сборной. Горд быть здесь и буду биться»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра заверил, что вернется в клуб из сборной Люксембурга. У него есть право этого не делать.

«Конечно, я вернусь. Горд быть игроком «Спартака» и сборной Люксембурга. После сборной вернусь и буду помогать «Спартаку».

Да, легионеры «Спартака» общались. Результат: мы будем биться за «Спартак», мы гордимся, что играем за него», – сказал Мартинс Перейра.

  • Мартинс Перейра сегодня забил «Нижнему Новгороду» (1:1).
  • Люксембуржец арендован до лета у «Янг Бойз».
  • 25 марта Люксембург проведет товарищеский матч против Северной Ирландии, 29 марта – против Боснии и Герцеговины.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Червиченко: «В РПЛ должно быть минимум 18 команд» 1
Айртон выбыл ориентировочно на месяц после фола Гоцука. Бразилец пропустит игру с «Локомотивом» 1
Баженов: «Пусть судьи бегают с рациями, как в американском футболе, и объясняют людям решения»
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 23:14
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11