Мартинс: «Конечно, вернусь в «Спартак» из сборной. Горд быть здесь и буду биться»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра заверил, что вернется в клуб из сборной Люксембурга. У него есть право этого не делать.
«Конечно, я вернусь. Горд быть игроком «Спартака» и сборной Люксембурга. После сборной вернусь и буду помогать «Спартаку».
Да, легионеры «Спартака» общались. Результат: мы будем биться за «Спартак», мы гордимся, что играем за него», – сказал Мартинс Перейра.
- Мартинс Перейра сегодня забил «Нижнему Новгороду» (1:1).
- Люксембуржец арендован до лета у «Янг Бойз».
- 25 марта Люксембург проведет товарищеский матч против Северной Ирландии, 29 марта – против Боснии и Герцеговины.
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»