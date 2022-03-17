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Бензема, Мбпаппе, Канте и Погба – в составе сборной Франции на матчи с Кот-д'Ивуаром и ЮАР

17 марта 2022, 18:58

Тренерский штаб сборной Франции огласил состав команды на мартовские матчи.

Вратари: Альфонсе Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Милан»);

Защитники: Жонатан Клосс («Ланс»), Люка Динь («Астон Вилла»), Люка Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Н'Голо Канте («Челси»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Орельен Чуамени («Монако»);

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).

  • 25 марта Франция сыграет с Кот-д′Ивуаром.
  • 29 марта состоится игра с ЮАР.

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Источник: сайт Французской федерации футбола
Товарищеские матчи Франция
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