Титульный спонсор «Челси» потребовал как можно быстрее убрать свой логотип с формы команды

ну уж нет. пусть отрабатывают контракт хоть так) деньги уплочены вперед, так что челси имеет полное право до конца сезона юзать их логотип. я бы даже увеличил его настолько , чтоб он был НА ВСЕЙ форме)
«Челси» пока не выполнил требование титульного спонсора Three о ликвидации логотипа компании на игровой форме. Организация вновь попросила, чтобы символ был убран как можно скорее.
Проблема в том, что «Челси» не может выпустить новую форму из-за наложенных санкций. В таком случае есть вероятность, что лондонцам придется заклеить логотип, играя в уже произведенных комплектах.
- Владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.
- Three – титульный спонсор клуба. Компания платила 40 миллионов фунтов в год.
- Стороны сотрудничают с 2020 года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023-го.
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