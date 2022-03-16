Титульный спонсор «Челси» потребовал как можно быстрее убрать свой логотип с формы команды

«Челси» пока не выполнил требование титульного спонсора Three о ликвидации логотипа компании на игровой форме. Организация вновь попросила, чтобы символ был убран как можно скорее.

Проблема в том, что «Челси» не может выпустить новую форму из-за наложенных санкций. В таком случае есть вероятность, что лондонцам придется заклеить логотип, играя в уже произведенных комплектах.

Владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.

Three – титульный спонсор клуба. Компания платила 40 миллионов фунтов в год.

Стороны сотрудничают с 2020 года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023-го.

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