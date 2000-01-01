Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
2 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

Дзюба: «Не заботьтесь о том, что думает о вас общество, побольше времени уделяйте близким»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в телеграм-канале высказывания актера Джима Керри.

«Всегда помните – однажды вас не станет. И, за исключением вашей семьи, этот день будет нормальным днем для мира. Поэтому, пожалуйста, не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте своим близким. Это очень важно».

  • Дзюба ранее отказался от вызова в сборную России.
  • Он сослался на семейные обстоятельства.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Карпин – о Дзюбе: «Возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария» 3
Дзюба: «Не поехал в сборную по семейным обстоятельствам. В будущем готов играть за команду» 37
Карпин: «Дзюба извинился и попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине» 2
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:10
Комментарии19
...
  • ...
    Рейтинг: +826

    Roma56 4 минуты назад

    Эх артемка, вот даже умную фразу сказал, а все равно пустоголовым остается. Сначала на общество гамно свое выплескивает, а когда общество ему его возвращает - сразу "лучше побольше времени уделяйте своим близким".
    Вместо того чтобы у соседа по базе - володьки деньги из кошелька доставать - мог бы наоборот что то хорошее сделать, подарок подарить. Вместо того чтобы Эмери "трениришкой", Орлова "флюгером", а Манчини "вообще не тренер" называть и на Валеру бычится - вот позвонил бы маме что ли, что нибудь хорошее сказал...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11830

    playsh 19 минут назад

    @уй,положенный на мнение окружающих,это не правильно,но спокойную жизнь всё же обеспечивает,в прочем,как и ненависть.В основном отморозкам.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18904

    derrik2000 45 минут назад

    Вижу здесь много поклонников полена, точнее, тех, кто в совершеннейшем экстазе от высказывания Джимма Керри (главная роль в фильме "Маска" пиндосовского Голливуда), которое само полено, по подсказке папобдзюбы и высунув язык от усердия, ПЕРЕТАЩИЛО к себе в Телеграм.
    Тогда я им - и не только им, этим "мыслителям" - напомню высказывание Владимира Ильича Ленина из его работы "Партийная организация и партийная литература":

    "эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза, ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка,

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18904

    derrik2000 > derrik2000 48 минут назад

    Это к вопросу о зависимости человека, живущего в обществе, а не на обитаемом острове, от общественного мнения и его гражданской ответственности за свои поступки.
    А полено - ЧМО.
    Что он не раз уже подтвердил своим отношением и к футболу вообще, и к товарищам по команде, и к болельщикам.
    Мозгов у него нет.
    Одни методички, усердно ВДАЛБЛИВАЕМЫЕ ПАПОБДЗЮБОЙ. Ну, чтобы дураком при общении с прессой не выглядеть.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5158

    Виталий Орехов > derrik2000 25 минут назад

    Подписываюсь под каждым словом!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12835

    Fusballer > derrik2000 15 минут назад

    Согласен!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +220

    Мортус 55 минут назад

    Перед тем как к близким обниматься полезешь, тщательно вымой руки. Воизбежание эксцесов.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +183

    (Меня за банили) 2 часа назад

    Задрал этот Дзюба. Я устал уже от него.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6720

    nik55 2 часа назад

    когда уже перестанут нам напоминать о этом БРЕВНЕ ??????

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +198

    Мася_1989 2 часа назад

    Главное про себя не забывать)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +841

    Soccerdealer63 3 часа назад

    Согласен со сказанным ниже: ЭТО сказал не Зюба, а Керри... Зюбо тупо повторил... сказанное кем-то ИЗ ДРУГОЙ ВСЕЛЕННОЙ! Керри... даже в страшном сне не может представить, как тут у нас всё... Послушал бы я Джим на эту тему, если бы США воевали с Канадой, а свои деньги Джиму бы не отдавал банк)))

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9861

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Правильные слова , но всё же память о себе стоит добрую оставлять.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +90

    Fandorine 4 часа назад

    Идиот

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16032

    Persona_non_Grata > Fandorine 3 часа назад

    Негативно отношусь к Дзюбе, но вот что идиотского он сказал сейчас ? Или у тебя как у " собаки Павлова " выработался условный рефлекс на упоминание о Дзюбе ? ))

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12835

    Fusballer > Persona_non_Grata 3 часа назад

    Это не Дзюба сказал, а Джим Керри)))

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +841

    Soccerdealer63 > Fusballer 3 часа назад

    !)))+

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16032

    Persona_non_Grata > Fusballer 2 часа назад

    т.е. идиот - Джим Керри ? )))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12835

    Fusballer > Persona_non_Grata 1 час назад

    Возможно так)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18904

    derrik2000 > Fusballer 11 минут назад

    Просто Джим Керри - продукт своего общества.
    Общества, где по выражению Вилли Токарева, "любому на любого наплевать".

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11