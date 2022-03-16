Дзюба: «Не заботьтесь о том, что думает о вас общество, побольше времени уделяйте близким»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в телеграм-канале высказывания актера Джима Керри.

«Всегда помните – однажды вас не станет. И, за исключением вашей семьи, этот день будет нормальным днем для мира. Поэтому, пожалуйста, не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте своим близким. Это очень важно».

Дзюба ранее отказался от вызова в сборную России.

Он сослался на семейные обстоятельства.

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