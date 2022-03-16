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  • Дзюба: «Не заботьтесь о том, что думает о вас общество, побольше времени уделяйте близким»

Дзюба: «Не заботьтесь о том, что думает о вас общество, побольше времени уделяйте близким»

16 марта 2022, 10:10
18

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в телеграм-канале высказывания актера Джима Керри.

«Всегда помните – однажды вас не станет. И, за исключением вашей семьи, этот день будет нормальным днем для мира. Поэтому, пожалуйста, не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте своим близким. Это очень важно».

  • Дзюба ранее отказался от вызова в сборную России.
  • Он сослался на семейные обстоятельства.

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Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (18)
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Fandorine
1647414510
Идиот
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Мася_1989
1647418347
Главное про себя не забывать)))
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nik55
1647418442
когда уже перестанут нам напоминать о этом БРЕВНЕ ??????
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(Меня за банили)
1647418556
Задрал этот Дзюба. Я устал уже от него.
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Мортус
1647425650
Перед тем как к близким обниматься полезешь, тщательно вымой руки. Воизбежание эксцесов.
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derrik2000
1647426243
Вижу здесь много поклонников полена, точнее, тех, кто в совершеннейшем экстазе от высказывания Джимма Керри (главная роль в фильме "Маска" пиндосовского Голливуда), которое само полено, по подсказке папобдзюбы и высунув язык от усердия, ПЕРЕТАЩИЛО к себе в Телеграм. Тогда я им - и не только им, этим "мыслителям" - напомню высказывание Владимира Ильича Ленина из его работы "Партийная организация и партийная литература": "эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза, ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка,
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Plyash
1647427723
@уй,положенный на мнение окружающих,это не правильно,но спокойную жизнь всё же обеспечивает,в основном отморозкам.В прочем,как и ненависть.
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Roma56
1647428717
Эх артемка, вот даже умную фразу сказал, а все равно пустоголовым остается. Сначала на общество гамно свое выплескивает, а когда общество ему его возвращает - сразу "лучше побольше времени уделяйте своим близким". Вместо того чтобы у соседа по базе - володьки деньги из кошелька доставать - мог бы наоборот что то хорошее сделать, подарок подарить. Вместо того чтобы Эмери "трениришкой", Орлова "флюгером", а Манчини "вообще не тренер" называть и на Валеру бычится - вот позвонил бы маме что ли, что нибудь хорошее сказал...
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subbotaspartak
1647438001
Русские ребята цитируют Толстого, Чехова, ...
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