Дзюба: «Не заботьтесь о том, что думает о вас общество, побольше времени уделяйте близким»

Эх артемка, вот даже умную фразу сказал, а все равно пустоголовым остается. Сначала на общество гамно свое выплескивает, а когда общество ему его возвращает - сразу "лучше побольше времени уделяйте своим близким".
Вместо того чтобы у соседа по базе - володьки деньги из кошелька доставать - мог бы наоборот что то хорошее сделать, подарок подарить. Вместо того чтобы Эмери "трениришкой", Орлова "флюгером", а Манчини "вообще не тренер" называть и на Валеру бычится - вот позвонил бы маме что ли, что нибудь хорошее сказал...
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в телеграм-канале высказывания актера Джима Керри.
«Всегда помните – однажды вас не станет. И, за исключением вашей семьи, этот день будет нормальным днем для мира. Поэтому, пожалуйста, не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте своим близким. Это очень важно».
- Дзюба ранее отказался от вызова в сборную России.
- Он сослался на семейные обстоятельства.
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