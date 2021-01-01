Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

Перейра: «Надеюсь, в будущем смогу вернуться к взаимодействию с РФС»

Витор Перeйра прокомментировал уход с поста главы департамента судейства РФС..

«За последние месяцы командой департамента была проделана работа по подготовке всех необходимых стратегических документов, включая общий план развития судейского корпуса в России, образовательные и другие инициативы.

Не сомневаюсь, что все намеченные планы продолжат реализовываться. Благодарю РФС и надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к взаимодействию», – сказал Перейра.

  • Португалец возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года..
  • Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
Шунин: «Проделали большой путь до ЧМ. Говорят, что спорт вне политики, но это не так»
Игбун приостановил контакт с «Нижним Новгородом» («Чемпионат») 2
Терюшков: «Нам не нужны легионеры. В России много «Сергеев Пиняевых» 9
Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:21
Комментарии2
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11