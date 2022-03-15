Перейра: «Надеюсь, в будущем смогу вернуться к взаимодействию с РФС»

Витор Перeйра прокомментировал уход с поста главы департамента судейства РФС..
«За последние месяцы командой департамента была проделана работа по подготовке всех необходимых стратегических документов, включая общий план развития судейского корпуса в России, образовательные и другие инициативы.
Не сомневаюсь, что все намеченные планы продолжат реализовываться. Благодарю РФС и надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к взаимодействию», – сказал Перейра.
- Португалец возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года..
- Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.
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Источник: сайт РФС