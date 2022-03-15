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  • Перейра: «Надеюсь, в будущем смогу вернуться к взаимодействию с РФС»

Перейра: «Надеюсь, в будущем смогу вернуться к взаимодействию с РФС»

15 марта 2022, 21:21
3

Витор Перeйра прокомментировал уход с поста главы департамента судейства РФС..

«За последние месяцы командой департамента была проделана работа по подготовке всех необходимых стратегических документов, включая общий план развития судейского корпуса в России, образовательные и другие инициативы.

Не сомневаюсь, что все намеченные планы продолжат реализовываться. Благодарю РФС и надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к взаимодействию», – сказал Перейра.

  • Португалец возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года..
  • Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Суворов_лучший
1647372246
Вали, сыкун!
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Форвард 79
1647398319
Надеется вернуться к сотрудничеству А сейчас что? Сыкотно? Всех кто побежал с корабля в будущем принимать обратно нет ни какого смысла
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Январь 59
1647414777
Перейра и Россия в дальнейшем несовместимы никогда
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