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«Ливерпулю» достаточно выиграть все оставшиеся матчи сезона АПЛ, чтобы стать чемпионом

После вчерашней потери очков «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас» (0:0) «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ перестал зависеть от результатов манчестерцев – прямого конкурента.

Теперь ливерпульцам достаточно победить в оставшихся турах, и тогда они станут чемпионами вне зависимости от результатов «Сити».

  • «Ливерпулю» осталось провести 10 матчей в сезоне АПЛ.
  • Ближайший соперник – «Арсенал» (16 марта).
  • 10 апреля «Ливерпуль» в 32-м туре сыграет в гостях с «Манчестер Сити», который сейчас продолжает лидировать.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1415

    ab15488 1 час назад

    Че то не сходится, сейчас Ливер отстает от Мансити на 4 очка, но у Ливера игра в запасе, победят - все равно будут отставать на очко. Или они между собой еще играют?

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    Рейтинг: +1591

    Maxi_7 > ab15488 1 час назад

    Да, через тур их очный матч на Этихаде.

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    Рейтинг: +1415

    ab15488 > Maxi_7 1 час назад

    Будет жарко, у Ливера подряд Арсенал и Мансити, дядьке Клоппу - побед))

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    Рейтинг: +47

    Вайвайнах 1 час назад

    Если зенит псж реал Аякс милан выиграют оставшиеся матчи он станут чемпионами, бомбардир возьми на работу))))

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    Рейтинг: +9838

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Такое написать могли только люди обладающие великими познаниями в математике.
    Источник- Бомбардир, ну тогда всё ясно. Семи пядей во лбу !!!

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    Рейтинг: +37

    динамо москов > Alekxei Z. 1 час назад

    Я согласен что статья бредовая, но математически тут все верно. Если Ливерпуль выиграет все оставшиеся матчи сезона, то он станет чемпионом

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