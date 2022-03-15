«Ливерпулю» достаточно выиграть все оставшиеся матчи сезона АПЛ, чтобы стать чемпионом

После вчерашней потери очков «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас» (0:0) «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ перестал зависеть от результатов манчестерцев – прямого конкурента.

Теперь ливерпульцам достаточно победить в оставшихся турах, и тогда они станут чемпионами вне зависимости от результатов «Сити».

«Ливерпулю» осталось провести 10 матчей в сезоне АПЛ.

Ближайший соперник – «Арсенал» (16 марта).

10 апреля «Ливерпуль» в 32-м туре сыграет в гостях с «Манчестер Сити», который сейчас продолжает лидировать.

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