«Ливерпулю» достаточно выиграть все оставшиеся матчи сезона АПЛ, чтобы стать чемпионом

Че то не сходится, сейчас Ливер отстает от Мансити на 4 очка, но у Ливера игра в запасе, победят - все равно будут отставать на очко. Или они между собой еще играют?
После вчерашней потери очков «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас» (0:0) «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ перестал зависеть от результатов манчестерцев – прямого конкурента.
Теперь ливерпульцам достаточно победить в оставшихся турах, и тогда они станут чемпионами вне зависимости от результатов «Сити».
- «Ливерпулю» осталось провести 10 матчей в сезоне АПЛ.
- Ближайший соперник – «Арсенал» (16 марта).
- 10 апреля «Ливерпуль» в 32-м туре сыграет в гостях с «Манчестер Сити», который сейчас продолжает лидировать.
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