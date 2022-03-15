Бывший вице-президент «Спартака» Измайлов назначен исполнительным директором ФНЛ

Наиль Измайлов получил должность в ФНЛ. Он назначен на пост исполнительного директора лиги.

«Приглашение в ФНЛ — новый интересный вызов. Это лига с большим потенциалом, который нам предстоит реализовать», — сказал Измайлов.

С 2016 по 2019 годы Измайлов занимал пост вице-президента «Спартака», после чего работал в европейском футболе.

Измайлов окончил Московский государственный университет природопользования, Высшую коммерческую школу министерства экономического развития РФ и Дипломатическую академию.

В структуру ФНЛ входят 2-й и 3-й по силе российские дивизионы.

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