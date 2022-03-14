Степашин – о Шварце: «Мужественный человек. Все, кто связан с Германией, давно уехали»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин похвалил Сандро Шварца за решение остаться на посту главного тренера команды.

– Иностранцы в «Динамо» все-таки остаются? Что говорят те же Шиманьски и Шварц?

– Ну, пока остаются. И у людей есть контракт. Дальше посмотрим. Все очень непросто.

Шварцу я просто благодарен, конечно, это мужественный человек. Потому что все те, кто как-то связан был с той же Германией, давно уже покинули, к сожалению, нашу страну.

Он спортивный человек, он выполняет свой договор. Когда закончится это первенство, там будет видно. Конечно, мы бы все хотели, чтобы он остался.

Да он тоже. Потому что он полюбил, по-моему, нашу страну. Ему нравится работать в «Динамо», у него получается.

Вы знаете, самое интересное, я не буду фамилии называть известных наших футболистов и тренеров из того, советского, поколения, с которыми я дружу, ни один плохо о Шварце не сказал. Хотя обычно все говорят: надо отечественных наставников подтягивать.

Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.

В декабре он продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24.

Московская команда идет на 2-м месте в РПЛ с 3-очковым отставанием от лидирующего «Зенита».

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