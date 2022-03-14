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  • Степашин – о Шварце: «Мужественный человек. Все, кто связан с Германией, давно уехали»

Степашин – о Шварце: «Мужественный человек. Все, кто связан с Германией, давно уехали»

14 марта 2022, 10:52
4

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин похвалил Сандро Шварца за решение остаться на посту главного тренера команды.

– Иностранцы в «Динамо» все-таки остаются? Что говорят те же Шиманьски и Шварц?

– Ну, пока остаются. И у людей есть контракт. Дальше посмотрим. Все очень непросто.

Шварцу я просто благодарен, конечно, это мужественный человек. Потому что все те, кто как-то связан был с той же Германией, давно уже покинули, к сожалению, нашу страну.

Он спортивный человек, он выполняет свой договор. Когда закончится это первенство, там будет видно. Конечно, мы бы все хотели, чтобы он остался.

Да он тоже. Потому что он полюбил, по-моему, нашу страну. Ему нравится работать в «Динамо», у него получается.

Вы знаете, самое интересное, я не буду фамилии называть известных наших футболистов и тренеров из того, советского, поколения, с которыми я дружу, ни один плохо о Шварце не сказал. Хотя обычно все говорят: надо отечественных наставников подтягивать.

  • Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.
  • В декабре он продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24.
  • Московская команда идет на 2-м месте в РПЛ с 3-очковым отставанием от лидирующего «Зенита».

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (4)
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O-kolesov
1647245882
Посмотреть бы зарплатную ведомость этого "мужественного" человека.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1647246736
Ещё умный. Всякий адекватный человек понимает, что такое современная Европа. Тем более человек от туда и "хлебнул" новые порядки либерастов.
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sobaka120982
1647322660
Он уйдёт, без сомнения. Хоть он трижды возьмёт золото в нашем чемпионате, на евроарену нам путь закрыт лет на 10
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