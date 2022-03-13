Hyundai объявил о приостановке спонсорства «Челси»

«Челси» лишился спонсора Hyundai. Автоконцерн отдаляется от клуба из-за санкций, связанных с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем.

В заявлении Hyundai указывается, что приостановка сотрудничества носит временный характер. Логотипы компании уходят с формы «Челси» и фасада «Стэмфордж Бридж».

В Англии на этой неделе писали, что «Челси» ждет финансовый крах.

Абрамович уже выставил клуб на продажу.

Накануне сообщалось, что «Челси» может не доиграть сезон.

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