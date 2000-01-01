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Hyundai объявил о приостановке спонсорства «Челси»

«Челси» лишился спонсора Hyundai. Автоконцерн отдаляется от клуба из-за санкций, связанных с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем.

В заявлении Hyundai указывается, что приостановка сотрудничества носит временный характер. Логотипы компании уходят с формы «Челси» и фасада «Стэмфордж Бридж».

  • В Англии на этой неделе писали, что «Челси» ждет финансовый крах.
  • Абрамович уже выставил клуб на продажу.
  • Накануне сообщалось, что «Челси» может не доиграть сезон.

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Источник: Goal

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1546

    Bozigit 1 час назад

    В ответ я продам свой Hyundai)

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    Рейтинг: +704

    Каменный стояк > Bozigit 32 минуты назад

    Лучше сожги или спусти с обрыва, чтобы в полной мере показать свою ненависть!!! Чтоб все знали, как ты поддерживаешь своих соотечественников!!!!

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    Рейтинг: +704

    Каменный стояк 1 час назад

    Пусть Абрашка скинет номер карты, куда ему фаны Челси и просто русские патриоты, бабло смогут кидать.....

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    Рейтинг: +23831

    bset > Каменный стояк 1 час назад

    Русские патриоты на все деньги сейчас сахар скупают. Скидывать нечего.

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