Аллегри: «Мората – один из лучших форвардов Европы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отозвался о своем форварде Альваро Морате. Испанец до лета арендован у «Атлетико».

«Он один из лучших нападающих Европы в плане техники. Мората великолепно себя проявляет, когда получает свободное пространство, действуя чуть ближе к флангу», – сказал Аллегри.

Мората хочет остаться в Турине и после аренды.

Футболист также интересен «Барселоне».

29-летний испанец стоит 35 миллионов евро.

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