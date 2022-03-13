Аллегри: «Мората – один из лучших форвардов Европы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отозвался о своем форварде Альваро Морате. Испанец до лета арендован у «Атлетико».
«Он один из лучших нападающих Европы в плане техники. Мората великолепно себя проявляет, когда получает свободное пространство, действуя чуть ближе к флангу», – сказал Аллегри.
- Мората хочет остаться в Турине и после аренды.
- Футболист также интересен «Барселоне».
- 29-летний испанец стоит 35 миллионов евро.
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Источник: Football Italia