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Аллегри: «Мората – один из лучших форвардов Европы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отозвался о своем форварде Альваро Морате. Испанец до лета арендован у «Атлетико».

«Он один из лучших нападающих Европы в плане техники. Мората великолепно себя проявляет, когда получает свободное пространство, действуя чуть ближе к флангу», – сказал Аллегри.

  • Мората хочет остаться в Турине и после аренды.
  • Футболист также интересен «Барселоне».
  • 29-летний испанец стоит 35 миллионов евро.

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Источник: Football Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +879

    Юрэс 1 час назад

    Неееее не так сказано
    Лучший из ХУДШИХ!!!!!

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