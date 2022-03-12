Серия А. Дубль Мораты принес «Ювентусу» гостевую победу над «Сампдорией»

«Ювентус» в 29-м туре чемпионата Италии обыграл «Сампдорию». Дубль у испанского форварда Альваро Мораты.

У «Сампдории» на 74-й минуте не реализовал пенальти Антонио Кандрева.

Туринцы остались на четвертом месте. «Сампдория» идет 16-й.

«Ювентус» на следующей неделе проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Италия. Серия А. 29-й тур

Сампдория – Ювентус – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Йошида, 23 (в свои ворота); 0:2 – Мората, 34 (с пенальти); 1:2 – Сабири, 84; 1:3 – Мората, 88.

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