«Рома» планирует подписать летом Джаку

«Рома» по-прежнему заинтересована в полузащитнике «Арсенала» Граните Джаке. Римляне рассчитывают осуществить трансфер летом, пишет Transfer News Central со ссылкой на Calciomercato.

Джаку хочет видеть в команде лично главный тренер Жозе Моуринью.

Контракт 29-летнего игрока с «Арсеналом» истекает в 2024 году.

Швейцарец стоит 20 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Джаки 14 матчей, голевой пас.

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