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«Факел»: «Если из РПЛ никто не вылетит, то спортивный интерес будет полностью потерян»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал возможный мораторий на вылет в ФНЛ в этом сезоне. Он считает это угрозой спортивному принципу.

«Если расширят до 18 команд в РПЛ, то первая и вторая команды ФНЛ должны выходить напрямую, а третье и четвертое места должны играть переходные матчи, тогда будет сохранeн спортивный интерес в РПЛ и в ФНЛ тоже. Команды если не будут вылетать, то спортивный интерес будет полностью потерян.

Для чего тогда последние десять команд сыграют в чемпионате? Просто играть в футбол? Мы хотим смотреть интересный футбол, чтобы команды боролись за что-то. Если они даже хотят сохранить 16 команд, то в любом случае должны быть сыграны переходные матчи, потому что должен сохраняться хоть какой-то спортивный принцип», – сказал Котов.

  • «Факел» идет в РПЛ 2-м.
  • Вопрос о вылете/невылете из РПЛ должны решить в марте.
  • Легионеры РПЛ постепенно покидают лигу.

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Источник: Metaratings

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