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Зарема – о «Спартаке»: «Работаем над тем, как сохранить клуб»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об экс-гендиректоре клуба Шамиле Газизове.

– Октябрьский суд Уфы отклонил иск Шамиля Газизова о восстановлении на работе в «Спартаке». Как восприняли это решение?

– Рады этому решению, но сейчас мысли заняты другим – работаем конструктивно над тем, как сохранить клуб. А о Газизове хочется забыть навсегда.

  • Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.
  • Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:30
Комментарии8
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    Рейтинг: +1306

    Vitaga 26 минут назад

    без вас с федуном клубу было бы куда лучше

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    Рейтинг: +59894

    portero 1 час назад

    уработалась , бедняжка...

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    Рейтинг: +6820

    vladik12 1 час назад

    То есть вот так вопрос стоит... Ни о каком развитии речь не идет - сохраниться бы.

    0
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    Рейтинг: +394

    чаппай > vladik12 10 минут назад

    Сейчас у всей страны так вопрос стоит как бэ

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    Рейтинг: +1065

    Taps 1 час назад

    С Федуном будет как с Абрамовичем: полная конфискация.

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    Рейтинг: +1175

    moskowcity-petrv 2 часа назад

    Бабло надо в России хранить а не в Швейцарии

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    Рейтинг: +14467

    Cleaner 2 часа назад

    Зарема: «Работаем над тем, как сохранить Промеса.»

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    Рейтинг: +2647

    Радио1000шумеров 2 часа назад

    Зарема – о «Спартаке»... О...
    Мастера заголовков. Жека - о «ЦСКА», Лёня - о «Рубине», Палыч о «Локо»... Только Лёне Федуну фамилию придётся оставить, потому что Зарема есть)

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