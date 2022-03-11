Зарема – о «Спартаке»: «Работаем над тем, как сохранить клуб»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об экс-гендиректоре клуба Шамиле Газизове.
– Октябрьский суд Уфы отклонил иск Шамиля Газизова о восстановлении на работе в «Спартаке». Как восприняли это решение?
– Рады этому решению, но сейчас мысли заняты другим – работаем конструктивно над тем, как сохранить клуб. А о Газизове хочется забыть навсегда.
- Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.
- Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»