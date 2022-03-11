Сегодня РПЛ обсудит расширение лиги до 18 команд и мораторий на вылет в ФНЛ («РБ Спорт»)

Сегодня, 11 марта, состоится очередное рабочее совещание клубов РПЛ.

По информации «РБ Спорт», лига обсудит расширение до 18 команд со следующего сезона и возможный мораторий на вылет в ФНЛ. Для клубов, занявших первое и второе места в ФНЛ, может сохраниться право на повышение в классе.

РПЛ рассмотрит эти вопросы в качестве меры по защите клубов от последствий санкций и нарушения спортивного принципа.

Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз