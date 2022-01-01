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Сегодня РПЛ обсудит расширение лиги до 18 команд и мораторий на вылет в ФНЛ («РБ Спорт»)

Сегодня, 11 марта, состоится очередное рабочее совещание клубов РПЛ.

По информации «РБ Спорт», лига обсудит расширение до 18 команд со следующего сезона и возможный мораторий на вылет в ФНЛ. Для клубов, занявших первое и второе места в ФНЛ, может сохраниться право на повышение в классе.

РПЛ рассмотрит эти вопросы в качестве меры по защите клубов от последствий санкций и нарушения спортивного принципа.

  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +9512

    "supermax" 15 минут назад

    Верните весна-осень... Зачем играть в декабре на плохих полях

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    Рейтинг: +16155

    Garrincha58 > "supermax" 3 минуты назад

    а что изменится всё равно и в марте не везде можно играть это значит что декабрь январь февраль и почти весь март всё равно играть не будем так какая разница а потом в июле начнут стонать мол жара играть не можно у нас такой климат и если всё по нормальному развивать футбол надо сокращать команды где вообще на футбол не ходят и создавать новые где футбол интересен прежде всего людям ну и где надо по климату строить крытые стадионы хотя сейчас это экономически не выгодно сколько уже многие умные люди твердят мы не футбольная страна как Германия или Англия где даже в низших лигах стадионы заполнены люди живут футболом а у нас этого нет и никогда не будет потому что люди которые ходят на футбол думают как бы прожить до следующей зарплаты

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    Рейтинг: +16155

    Garrincha58 33 минуты назад

    после этого спортивный принцип для этих команд закончится они просто будут доигрывать этот ЧР и по возможности портить нервы лидерам естественно за вознаграждения кому это выгодно только у нас принимают такие не обоснованные решения в концовке чемпионата меняют правила и всё что угодно и кому угодно ФУТБОЛ ПРЕВРАТИЛСЯ В СПЛОШНОЙ ЦИРК МОЖЕТ ПОЭТОМУ ЛЮДИ И НЕ ХОДЯТ НА СТАДИОНЫ

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    Рейтинг: +59891

    portero 42 минуты назад

    химки блин оставят, в ФНЛ их с руководством вместе...

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    Рейтинг: +5486

    Давид59 47 минут назад

    Посмотрел комменты и удивился. Никто не понял, что всё логично делается. Если нет ни еврокубков, ни ЧМ, ни ЧЕ, можно играть длиннющий сезон. 18, 20, ещё лучше 30 команд. И лучше бы с апреля по ноябрь без перерыва.

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    Рейтинг: +9512

    "supermax" > Давид59 13 минут назад

    Ну в принципе а чего ещё делать...3 месяца проиграют а дальше? Одни сборы? Пусть расширяют, уже без разницы

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    Рейтинг: +16155

    Garrincha58 > Давид59 11 минут назад

    Глупости говоришь никогда ни какое соревнование не станет конкурентно способным если к нему добавить ещё с десяток слабых команд или спортсменов наоборот уровень мастерства упадёт в разы массовость нужна не в профессиональном спорте, а на любительском уровне

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    Рейтинг: +28704

    silver29 1 час назад

    Ну для массовки и видимости, что все чики-пуки сойдет, а вот для поднятия мастерства надо наоборот сокращать лигу, во первых клубы сократят расходы в непростое время и чаще будут встречаться с более сильными командами по турниру РПЛ.

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    Рейтинг: +5118

    rash1959 1 час назад

    А чего только 20 команд, давай 30-40. И без того уровень футбола ниже плинтуса, будет подвальный уровень, на полях из чернозёма и гравия. Да и нынешние газоны менять больше не на что, голландской травки не будет, останется стелить коврики.

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    Рейтинг: +304

    aldo conte 1 час назад

    Колхоз "20 лет без еврокубков" будет обсуждать, как стать самым интересным чемпионатом в Европе.

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    Рейтинг: +8929

    САДЫЧОК 1 час назад

    Откуда все эти люди ? Это же- ДИЧЬ ! Вместо , того , чтобы увеличить интерес и уменьшить до 8-10 клубов- эти не профессионалы своего дела , хотят уничтожить и расширить !

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