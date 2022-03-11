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  • Сегодня РПЛ обсудит расширение лиги до 18 команд и мораторий на вылет в ФНЛ («РБ Спорт»)

Сегодня РПЛ обсудит расширение лиги до 18 команд и мораторий на вылет в ФНЛ («РБ Спорт»)

11 марта 2022, 07:59
21

Сегодня, 11 марта, состоится очередное рабочее совещание клубов РПЛ.

По информации «РБ Спорт», лига обсудит расширение до 18 команд со следующего сезона и возможный мораторий на вылет в ФНЛ. Для клубов, занявших первое и второе места в ФНЛ, может сохраниться право на повышение в классе.

РПЛ рассмотрит эти вопросы в качестве меры по защите клубов от последствий санкций и нарушения спортивного принципа.

  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (21)
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САДЫЧОК
1646977726
Откуда все эти люди ? Это же- ДИЧЬ ! Вместо , того , чтобы увеличить интерес и уменьшить до 8-10 клубов- эти не профессионалы своего дела , хотят уничтожить и расширить !
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aldo conte
1646978023
Колхоз "20 лет без еврокубков" будет обсуждать, как стать самым интересным чемпионатом в Европе.
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rash1959
1646978865
А чего только 20 команд, давай 30-40. И без того уровень футбола ниже плинтуса, будет подвальный уровень, на полях из чернозёма и гравия. Да и нынешние газоны менять больше не на что, голландской травки не будет, останется стелить коврики.
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Давид59
1646980862
Посмотрел комменты и удивился. Никто не понял, что всё логично делается. Если нет ни еврокубков, ни ЧМ, ни ЧЕ, можно играть длиннющий сезон. 18, 20, ещё лучше 30 команд. И лучше бы с апреля по ноябрь без перерыва.
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portero
1646981182
химки блин оставят, в ФНЛ их с руководством вместе...
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Garrincha58
1646981729
после этого спортивный принцип для этих команд закончится они просто будут доигрывать этот ЧР и по возможности портить нервы лидерам естественно за вознаграждения кому это выгодно только у нас принимают такие не обоснованные решения в концовке чемпионата меняют правила и всё что угодно и кому угодно ФУТБОЛ ПРЕВРАТИЛСЯ В СПЛОШНОЙ ЦИРК МОЖЕТ ПОЭТОМУ ЛЮДИ И НЕ ХОДЯТ НА СТАДИОНЫ
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"supermax"
1646982822
Верните весна-осень... Зачем играть в декабре на плохих полях
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JTherry
1646985592
полнейшая дичь - расширение лиги до 18 команд... в ФНЛ несколько команд не смогли сыграть из-за неготовности полей на стадионах, сами стадионы не соответствуют требованиям РПЛ, а логистика - расширение зоны полетов по стране..? уже сейчас в европейской части страны команды едут из Сочи в Ростов на поезде, а что будет, если придется играть в Хабаровске или, хотя бы, Красноярске..? чиновникам от спорта лишь бы придумать какой-нибудь очередной "укроп", или "осень-весна", или лимит на легов, чтобы потом с этим "героически" бороться...
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Hektor 84
1646987180
Расширение это хорошо. Но надо не ждать помощи от государства. У них сейчас свои задачи. А всерьез задуматься об уменьшении зарплат футболистов и манагеров. Руководство регионов больше не сможет тянуть такие затраты.
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Hektor 84
1646987232
В данной ситуации лучше вернуться к модели весна- осень
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