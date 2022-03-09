Боярский: «Динамо» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Молоко на губах не обсохло»

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что «Динамо» не сможет конкурировать с петербургским клубом за чемпионство в этом сезоне.

«Серьезная конкуренция с «Зенитом» может быть в перспективе. А пока «Динамо» рано думать о чемпионстве. Что называется, молоко на губах еще не обсохло.

Хотя команда очень интересная, молодая. Может, в следующем году получится, если клубу удастся сохранить состав. А сейчас «Зенит» на две головы выше», – сказал Боярский.