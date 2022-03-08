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Боярский: «Динамо» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Молоко на губах не обсохло»

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что «Динамо» не сможет конкурировать с петербургским клубом за чемпионство в этом сезоне.

«Серьезная конкуренция с «Зенитом» может быть в перспективе. А пока «Динамо» рано думать о чемпионстве. Что называется, молоко на губах еще не обсохло.

Хотя команда очень интересная, молодая. Может, в следующем году получится, если клубу удастся сохранить состав. А сейчас «Зенит» на две головы выше», – сказал Боярский.

  • «Динамо» занимает второе место в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – пять очков.

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +379

    SLADE2019 36 минут назад

    Все мозги пропил и выкурил.

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    Рейтинг: +4601

    _Marqella_ 37 минут назад

    Михаил Сергеевич прав, у Зенита нет конкурентов в РПЛ...

    0
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    Рейтинг: +11

    Vovkin1960 45 минут назад

    Тов. Боярский, Вашему " Зенит"у ещё сосать и сосать молоко на международной арене. Вот об этом язык свой чеши.

    1
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    Рейтинг: +4516

    neim 58 минут назад

    Совсем из ума выжил "шляпоносец".

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    Рейтинг: +264

    russkiisergei 1 час назад

    посмотрим как этот дурень запоет в следующем сезоне, когда все легионеры свалят.

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    Рейтинг: +23764

    bset 1 час назад

    У вас опечатка в статье. Не болельщик "Зенита", а болельщик "Тосно"

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