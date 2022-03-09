Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боярский: «Динамо» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Молоко на губах не обсохло»

Боярский: «Динамо» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Молоко на губах не обсохло»

9 марта 2022, 10:42
13

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что «Динамо» не сможет конкурировать с петербургским клубом за чемпионство в этом сезоне.

«Серьезная конкуренция с «Зенитом» может быть в перспективе. А пока «Динамо» рано думать о чемпионстве. Что называется, молоко на губах еще не обсохло.

Хотя команда очень интересная, молодая. Может, в следующем году получится, если клубу удастся сохранить состав. А сейчас «Зенит» на две головы выше», – сказал Боярский.

  • «Динамо» занимает второе место в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – пять очков.

Еще по теме:
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ 4
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб» 5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи» 31
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vovkin1960
1646814942
Тов. Боярский, Вашему " Зенит"у ещё сосать и сосать молоко на международной арене. Вот об этом язык свой чеши.
Ответить
_Marqella_
1646815397
Михаил Сергеевич прав, у Зенита нет конкурентов в РПЛ...
Ответить
SLADE2019
1646815467
Все мозги пропил и выкурил.
Ответить
Давид59
1646823150
Хочу напомнить. Товарищ Боярский в своё время заявил, что больше за Зенит не болеет, поскольку там много иностранцев. И принципиально нацепил на себя шарфик Тосно.
Ответить
mutabor0992
1646829792
Конкурс клоунов продолжается.Ах да,еще и весеннее обострение.
Ответить
Каратель помойников
1646832509
на две головы выше,на одну...да какая разница..главное шляпу снимать,чтоб мозги проветривать...
Ответить
ААМ
1646834794
Миша был не всегда адекватен. в суждениях. Но Динамо пока не тянет.
Ответить
Hektor 84
1646842988
Дурик шляпу сними! И нацепи шарф Тосно)))
Ответить
житель СПб
1646845146
Все такие высказывания активизировались после поражения Динамо от Спартака. До этого все молчали, напрягшись. При чем здесь молоко?Очень хорошая сейчас команда Динамо. И замечательный у него тренер. И еще не все кончилось - так что нам надо быть очень внимательными и не халтурить в ближайших матчах - что с Зенитом бывает часто.
Ответить
zigbert
1646847387
Боярскому как то не к лицу делать такие высказывания. Любого соперника надо уважать.
Ответить
Главные новости
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
7
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
5
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
4
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
12
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Все новости
Все новости
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
12
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
9
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
3
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+