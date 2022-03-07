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Лапорта: «Не жалею об уходе Месси из «Барселоны». Мы должны были поставить клуб выше даже лучшего игрока в мире»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал летний уход Лионеля Месси. Сейчас аргентинец в «ПСЖ».

«Решение об уходе Месси было печальным и болезненным, но я не желаю об уходе игрока. Мы должны были поставить клуб выше даже лучшего игрока в мире. Мы столкнулись с реальностью, которая связана с катастрофическим наследием [бывшего руководства].

К счастью, история «Барселоны» продолжается», – сказал Лапорта.

  • Месси – воспитанник «Барселоны».
  • С ней он выигрывал Лигу чемпионов.
  • В этом сезоне Лиги 1 Месси провел 17 матчей, забил 2 гола, сделал 11 ассистов.

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Источник: AS

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