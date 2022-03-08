Лапорта: «Не жалею об уходе Месси из «Барселоны». Мы должны были поставить клуб выше даже лучшего игрока в мире»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал летний уход Лионеля Месси. Сейчас аргентинец в «ПСЖ».
«Решение об уходе Месси было печальным и болезненным, но я не желаю об уходе игрока. Мы должны были поставить клуб выше даже лучшего игрока в мире. Мы столкнулись с реальностью, которая связана с катастрофическим наследием [бывшего руководства].
К счастью, история «Барселоны» продолжается», – сказал Лапорта.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
- С ней он выигрывал Лигу чемпионов.
- В этом сезоне Лиги 1 Месси провел 17 матчей, забил 2 гола, сделал 11 ассистов.
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз
Источник: AS