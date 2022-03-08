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  • Габулов: «Однозначно, решение ФИФА по легионерам несправедливое»

Габулов: «Однозначно, решение ФИФА по легионерам несправедливое»

8 марта 2022, 15:06

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов оценил разрешение ФИФА, данное легионерам РПЛ. До апреля они могут в одностороннем порядке приостановить контракты.

«Однозначно, решение несправедливое, потому что оно безосновательное, совсем непонятно, в чем виноваты российские клубы, почему в одностороннем порядке принимается решение, в текущей ситуации, в частности, также российские клубы оказываются в очень нехорошем положении.

В текущем чемпионате отчасти уже нарушается спортивный принцип, некоторые иностранные игроки в нескольких клубах России уехали, более того, сейчас ФИФА дает основания им приостанавливать контракты и перейти, как я понимаю, без компенсации до 30 июня в другие клубы. В текущей ситуации клубы РПЛ остаются без футболистов, сейчас что-либо предпринять крайне сложно, поэтому наш чемпионат будет находиться в не очень хорошем положении

Но нам нужно реагировать, принимать соответствующие решения как в клубах, так и на уровне всей лиги, также на уровне РФС. У нас вообще практически каждую неделю проходят собрания лиги в режиме видеоконференции, поднимаются ключевые вопросы. Думаю, что в связи с последним объявлением ФИФА у нас тоже будет собрание, мы обсудим, как будем действовать дальше. Но я знаю, что регулярные консультации лиги и клубов с РФС проходят, тесный контакт, реагируем оперативно», – сказал Габулов.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Химки
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