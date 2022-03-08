Селюк: «Сейчас самое время отменить лимит на легионеров в РПЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал разрешение ФИФА приостановить контракты легионеров РПЛ. До лета они могут играть за другие клубы.

«Вопрос один: воспользуются ли этим решением легионеры в клубах? Я считаю, что РФС должен открыть трансферное окно, сделав исключение для тех клубов, которые уже потеряли иностранных футболистов, ФИФА сейчас как раз подтолкнула к этому. Вся эта ситуация ведет к тому, что больше будет играть молодых ребят с меньшими зарплатами. Ведь то, что сейчас происходит, бьет по легионерам высокооплачиваемым. Клубы из второй восьмерки не так много потеряют в финансах, несмотря на ситуацию с рублем.

Отмечу, что у иностранцев российские карты для получения зарплаты, потому что по закону зарплаты платятся в рублях. Естественно, в случае, если легионер замораживает контракт, то клуб вообще не платит футболистам зарплату.

При этом я считаю, если после 30 июня уехавшие легионеры не захотят возвращаться, то надо разрывать контракт без потерь для клуба. Если они после заявления ФИФА захотят сделать паузу, то смысла их ждать обратно уже нет. Если человек разворачивается спиной, то надо расторгать.

Но кто из футболистов на ровном месте захочет сейчас пойти на это? Не думаю, что кто-то сейчас будет уходить по политическим соображениям, кому надо было, те уже попрощались. В любом случае, даже если такие ситуации будут, то в этот период лучше обкатывать молодежь и наращивать на этих футболистах капитализацию.

Стоит ли сейчас клубам менять вектор развития и сделать упор на своих? Это можно делать вне зависимости от ситуации, но везде нужна конкуренция – и тут неважно: свои или легионеры. Вон, из «Краснодара» ушли все иностранцы, и игра стала менее интересная. Если отказаться совсем от легионеров, то можно скатиться до региональных матчей.

Нигде никого не надо ограничивать, нужна конкуренция. Вот сейчас как раз самое время отменять все лимиты, а жизнь и экономика сама будет регулировать ситуацию. Зачем ограничивать въезд для тех, кто хочет приехать и играть?» – сказал Селюк.