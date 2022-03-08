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Петржела: «Если из «Зенита» уйдут все легионеры, клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимир Петржела высказался о потенциальном уходе легионеров из петербургского клуба.

Ранее ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

«Если из «Зенита» уйдут все легионеры, то клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон. В «Зените» собраны сильнейшие российские игроки и опытный тренерский штаб, которого нет ни у одного другого клуба РПЛ.

Отъезд легионеров, конечно, скажется на качестве игры, но даже с полностью российским составом «Зенит» еще пару лет будет диктовать свои правила в РПЛ», — сказал Петржела.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
  • После ухода Ярослава Ракицкого в «Зените» осталось 7 легионеров.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:55
Комментарии3
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    Рейтинг: +15609

    paracetamol 1 час назад

    Да зенитовские леги и не хотят уходить, вчера классно играли. И вообще, какое дело о латиносам до разборок в Европе? Бабло идет исправно, их правительства не возникают, все путем, товаришши!

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    Рейтинг: +13055

    NewLife 2 часа назад

    "Если из «Зенита» уйдут все легионеры, то клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон"
    Если из синита уйдет газпром, то клуб не будет чемпионом, и еще не один сезон))

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    Рейтинг: +13294

    Barmaleushka > NewLife 49 минут назад

    С лукойлом тоже можно быть бессменным чемпионом , только бы ещё тренера годного и игроков .

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