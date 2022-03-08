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  • Петржела: «Если из «Зенита» уйдут все легионеры, клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон»

Петржела: «Если из «Зенита» уйдут все легионеры, клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон»

8 марта 2022, 11:55
6

Бывший главный тренер «Зенита» Властимир Петржела высказался о потенциальном уходе легионеров из петербургского клуба.

Ранее ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

«Если из «Зенита» уйдут все легионеры, то клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон. В «Зените» собраны сильнейшие российские игроки и опытный тренерский штаб, которого нет ни у одного другого клуба РПЛ.

Отъезд легионеров, конечно, скажется на качестве игры, но даже с полностью российским составом «Зенит» еще пару лет будет диктовать свои правила в РПЛ», — сказал Петржела.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
  • После ухода Ярослава Ракицкого в «Зените» осталось 7 легионеров.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (6)
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NewLife
1646730835
"Если из «Зенита» уйдут все легионеры, то клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон" Если из синита уйдет газпром, то клуб не будет чемпионом, и еще не один сезон))
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paracetamol
1646734074
Да зенитовские леги и не хотят уходить, вчера классно играли. И вообще, какое дело о латиносам до разборок в Европе? Бабло идет исправно, их правительства не возникают, все путем, товаришши!
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portero
1646750478
к Бубнову в очередь... вы херовые предсказатели.
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Stavr007
1646752527
да кому интересна теперь рпл без еврокубков каких либо
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воинКС
1646762618
Чех хочет в РПЛ , денег срубить.
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Hektor 84
1646831667
Куевый с тебя эксперт, впрочем как и тренер! Не надоело лизать Газпрому? Тебя в бзянит больше не позовут. Поди бабло у Чеха закончилось)))
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