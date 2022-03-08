Петржела: «Если из «Зенита» уйдут все легионеры, клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимир Петржела высказался о потенциальном уходе легионеров из петербургского клуба.

Ранее ФИФА разрешила легионерам российских клубов провести остаток сезона в других командах.

«Если из «Зенита» уйдут все легионеры, то клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон. В «Зените» собраны сильнейшие российские игроки и опытный тренерский штаб, которого нет ни у одного другого клуба РПЛ.

Отъезд легионеров, конечно, скажется на качестве игры, но даже с полностью российским составом «Зенит» еще пару лет будет диктовать свои правила в РПЛ», — сказал Петржела.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

После ухода Ярослава Ракицкого в «Зените» осталось 7 легионеров.

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