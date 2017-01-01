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Мостовой – о дерби ЦСКА – «Спартак» в Кубке России: «У команд равные шансы»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

– У команд равные шансы, и игра будет похожа на ту, что мы видели в РПЛ.

Конечно, ничья была бы справедливым результатом в той игре, но тогда повезло армейцам.

– ЦСКА будет играть на своем стадионе – это преимущество?

– Нет. В 19-м туре ЦСКА не переигрывал «Спартак», но у армейцев появились солидные новички, у которых присутствует солидное мастерство.

За счет них ЦСКА и обыграл «Сочи» в 1/8 [финала Кубка России].

  • В 19-м туре РПЛ ЦСКА победил «Спартак» со счетом 2:0.
  • Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся в период с 19 по 21 апреля.

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Источник: «РБ Спорт»

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