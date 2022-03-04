Мостовой – о дерби ЦСКА – «Спартак» в Кубке России: «У команд равные шансы»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.
– У команд равные шансы, и игра будет похожа на ту, что мы видели в РПЛ.
Конечно, ничья была бы справедливым результатом в той игре, но тогда повезло армейцам.
– ЦСКА будет играть на своем стадионе – это преимущество?
– Нет. В 19-м туре ЦСКА не переигрывал «Спартак», но у армейцев появились солидные новички, у которых присутствует солидное мастерство.
За счет них ЦСКА и обыграл «Сочи» в 1/8 [финала Кубка России].
- В 19-м туре РПЛ ЦСКА победил «Спартак» со счетом 2:0.
- Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся в период с 19 по 21 апреля.
Источник: «РБ Спорт»