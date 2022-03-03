Гендиректор «Зенита» Медведев: «Наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом легионеров из клуба.

«Естественно, все люди обеспокоены – неважно, из какой они страны. Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами.

Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России.

И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают. Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон», – сказал Медведев.