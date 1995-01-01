Гендиректор «Зенита» Медведев: «Наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают»

по любому летом свалят смысл им тут гонять за нашу чашку РПЛ, которая ничего не даёт кроме денег которых у них и так уже полно еврокубков нет а многих и в сборную не пригласят и это касается молодых легов типа Клаудиньо или Альберто в какой то степени и Малкома ему конечно никто в Европе столько бабла не отвалит сколько он получает в Зените но и там теперь тоже будут считать деньги
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом легионеров из клуба.
«Естественно, все люди обеспокоены – неважно, из какой они страны. Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами.
Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России.
И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают. Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон», – сказал Медведев.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- В среду клуб объявил о расторжении контракта с украинцем Ярославом Ракицким.
Крицюк: «Я против того, чтобы кто-то погибал. «Спорт вне политики» – это отговорка, попытка обмануть самого себя»
Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен на 7 марта
Медведев – о желании Ловрена расторгнуть контракт с «Зенитом»: «Чушь и провокация»