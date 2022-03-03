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  • Гендиректор «Зенита» Медведев: «Наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают»

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают»

3 марта 2022, 12:58
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом легионеров из клуба.

«Естественно, все люди обеспокоены – неважно, из какой они страны. Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами.

Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России.

И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают. Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон», – сказал Медведев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • В среду клуб объявил о расторжении контракта с украинцем Ярославом Ракицким.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (1)
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Garrincha58
1646302708
по любому летом свалят смысл им тут гонять за нашу чашку РПЛ, которая ничего не даёт кроме денег которых у них и так уже полно еврокубков нет а многих и в сборную не пригласят и это касается молодых легов типа Клаудиньо или Альберто в какой то степени и Малкома ему конечно никто в Европе столько бабла не отвалит сколько он получает в Зените но и там теперь тоже будут считать деньги
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