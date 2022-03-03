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  • Клубы РПЛ не сомневаются в увеличении турнира со следующего сезона до 18 команд («Чемпионат»)

Клубы РПЛ не сомневаются в увеличении турнира со следующего сезона до 18 команд («Чемпионат»)

3 марта 2022, 00:20
21

Со следующего сезона в РПЛ будет 18 команд. Клубы почти согласовали реформу увеличения числа участников.

«Этот вопрос обсуждался на последнем собрании РПЛ. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено. Основным аргументом является увеличение количества игр внутреннего чемпионата из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне», – сообщил источник.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (21)
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PAREVG.
1646257764
У клубов ФНЛ нет ни средств, ни инфраструктуры для РПЛ. Играть придется на огородах, а до конца чемпионата несколько команд могут и не дотянуть. А если и дотянут то прекратят существование сразу после. Примеры Анжи, Тосно и Сатурн...
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Vitaga
1646264510
ситуация как раз для увеличения лиги 1.иностранцев не будет.значит будет играть большее число наших игроков с меньшими зарплатами. 2. требования к инфрастуктуре основывались на регламенте УЕФА. теперь можно ослабить их. и разрешить играть в родных городах тому же Оренбургу и другим 3. из за отсутствия еврокубков игр станет меньше как сказано в новости. 4.уровень и так упадет зато даст возможность проявить себя новым игрокам
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Play
1646278163
Не чемпионат будет, а мечта. До лета все, более-менее приличные, легионеры разбегутся. Команды будут доукомплектовываться собственной молодёжью и игроками из ФНЛ. Агенты вновь откроют африканский рынок. Ещё и две команды в плюс, а если решат добавить пару белорусских и казахстанских клубов, до и до 20 расширят РПЛ. Сказка. Уровень футбола будет примерно между АПЛ и Бундеслигой, не меньше.
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Hektor 84
1646285301
Ну так еврокубков не будет можно хоть и до 20 увеличить. Понизятся и зарплаты паспортистов. Одни плюсы.
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Hektor 84
1646285381
Можно и чемп перевести на более удобную для климата России модель весна-осень.
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Мася_1989
1646298082
Можно и 20, окон свободных много сейчас. Игры сборных, еврокубки.
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Чехов на Садовой
1646299231
Самое главное - схема весна-осень. Добавить Кубок лиги и какого нибудь Евразеса или Содружества. ЗП и сами упадут по естественным причинам. Железная занавеска это , видимо, надолго.
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Garrincha58
1646303675
команды которые сейчас внизу будут просто доигрывать ЧР без особого сопротивления отдавать очки кому они нужнее а нужнее они только двум командам это Зенит и Динамо потому что другим чемпионство почти не светит а какая разница скажем ЦСКА или Локо занять 3 или 4 или 5 места ведь еврокубки отменили и зачем рвать ж...пу особенно легионерам которые летом в большинстве своём всё равно свалят и нынешний ЧР превратится в полное Г как и Кубок вчера Тула просто сдали матч Алании так как нет перспектив
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Garrincha58
1646304357
если скажем увеличить до 20 команд то можно пригласить клубы из Белоруссии только какой им смысл играть у нас они и дома точно так же играют так что ничего тут не придумать играть как играли и всё даже если нас допустят скажем через какое то время к еврокубкам то рейтинг наверняка нам поставят с нуля и будет наш чемпион начинать с 4 квалификационного раунда в ЛК или ЛЕ а уж ЛЧ нам точно лет 10 не светит
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