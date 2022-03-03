Клубы РПЛ не сомневаются в увеличении турнира со следующего сезона до 18 команд («Чемпионат»)

Со следующего сезона в РПЛ будет 18 команд. Клубы почти согласовали реформу увеличения числа участников.

«Этот вопрос обсуждался на последнем собрании РПЛ. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено. Основным аргументом является увеличение количества игр внутреннего чемпионата из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне», – сообщил источник.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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