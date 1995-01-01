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    Клубы РПЛ не сомневаются в увеличении турнира со следующего сезона до 18 команд («Чемпионат»)

    Со следующего сезона в РПЛ будет 18 команд. Клубы почти согласовали реформу увеличения числа участников.

    «Этот вопрос обсуждался на последнем собрании РПЛ. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено. Основным аргументом является увеличение количества игр внутреннего чемпионата из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне», – сообщил источник.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3873

      PAREVG. 1 час назад

      У клубов ФНЛ нет ни средств, ни инфраструктуры для РПЛ. Играть придется на огородах, а до конца чемпионата несколько команд могут и не дотянуть. А если и дотянут то прекратят существование сразу после.
      Примеры Анжи, Тосно и Сатурн...

      1
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      Рейтинг: +2403

      СуперПАВ9 > PAREVG. 8 минут назад

      Не умничай давай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2403

      СуперПАВ9 1 час назад

      Отличная новость можно было и до 20 увеличить так как еврокубков не будет

      2
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      Рейтинг: +23698

      bset 1 час назад

      Ударными темпами стремимся на дно. С помощью рывков и прорывов

      1
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      Рейтинг: +2403

      СуперПАВ9 > bset 1 час назад

      Дно это ты давно пора увеличить чесло команд

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