«Химки» подтвердили возвращение 22-го тура РПЛ на 19-20 марта

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил возвращение матчей 22-го тура РПЛ с 5 мая на прежнюю дату – 19-20 марта.

«Решение принято, значит, правильно, что не будет долгой паузы. Только вернулись со сборов. Мы билеты в Екатеринбург на май еще не брали, так что спокойно сможем поехать туда в марте», – сказал Терюшков.