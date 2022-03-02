«Химки» подтвердили возвращение 22-го тура РПЛ на 19-20 марта

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил возвращение матчей 22-го тура РПЛ с 5 мая на прежнюю дату – 19-20 марта.
«Решение принято, значит, правильно, что не будет долгой паузы. Только вернулись со сборов. Мы билеты в Екатеринбург на май еще не брали, так что спокойно сможем поехать туда в марте», – сказал Терюшков.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- Из-за этого ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.
Источник: «Спорт-Экспресс»