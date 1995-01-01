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    «Химки» подтвердили возвращение 22-го тура РПЛ на 19-20 марта

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил возвращение матчей 22-го тура РПЛ с 5 мая на прежнюю дату – 19-20 марта.

    «Решение принято, значит, правильно, что не будет долгой паузы. Только вернулись со сборов. Мы билеты в Екатеринбург на май еще не брали, так что спокойно сможем поехать туда в марте», – сказал Терюшков.

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    РПЛ подтвердила перенос 22-го тура

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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