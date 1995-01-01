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    22-й тур РПЛ вернули на 19-20 марта («РБ Спорт»)

    Клубы РПЛ проголосовали за возвращение матчей 22-го тура с 5 мая на прежнюю дату – 19-20 марта.

    По информации «РБ Спорт», решение принято единогласно.

    Изначально тур перенесли в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022. Однако, ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду от участия в международных турнирах.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • Из-за этого ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
    • Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

    Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром» («Матч ТВ»)

    Полярус намерен покинуть «Ахмат». Из клуба уже ушли два украинских тренера («Матч ТВ»)

    РПЛ подтвердила перенос 22-го тура

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5478

      Давид59 2 часа назад

      Ну хоть что-то хорошее. Ура.

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      Рейтинг: +12567

      Fusballer 2 часа назад

      Отличная новость! Хотя можно уже и о нормальном весенне-осеннем календаре подумать.

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      ...
      Рейтинг: +497

      RUSARM > Fusballer 1 час назад

      Может даже нужно перейти!!!

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