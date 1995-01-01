22-й тур РПЛ вернули на 19-20 марта («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ проголосовали за возвращение матчей 22-го тура с 5 мая на прежнюю дату – 19-20 марта.

По информации «РБ Спорт», решение принято единогласно.

Изначально тур перенесли в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022. Однако, ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду от участия в международных турнирах.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

Из-за этого ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром» («Матч ТВ»)

Полярус намерен покинуть «Ахмат». Из клуба уже ушли два украинских тренера («Матч ТВ»)

РПЛ подтвердила перенос 22-го тура