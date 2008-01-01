Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Орлов: «Зенит» играет с запасом и не должен отпустить чемпионство»

    Спортивный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов поговорил о перспективах «Зенита» выиграть чемпионат России. Он верит.

    «На мой взгляд, команда Сергея Семака играет с запасом. Не должен «Зенит», по идее, отпустить чемпионство. Новички пришлись ко двору. Плюс есть Вендел, Малком, Клаудиньо.

    10 ударов в створ в матче с «Рубином» (3:2)! Это серьезный показатель. Немного не повезло. Была перекладина. Много моментов, а значит, и голы еще придут», – считает Орлов.

    • «Зенит» лидирует с 2-очковым отрывом.
    • Завтра, 3 марта, «Зенит» в Кубке России примет КАМАЗ.
    • Последние 3 чемпионата России остались за «Зенитом».

    «Они только говорить и могут». Дзюба ответил на обвинения Миколенко в замалчивании ситуации на Украине

    Алберто – о дебютном голе за «Зенит»: «Просто вау! Чувствую себя превосходно»

    Семак – о 3:2 с «Рубином»: «Абсолютно заслуженная победа вопреки многим давящим факторам»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2020

      serglider 1 минуту назад

      С Рубином, Зеня чудом отскочил! Во-первых, игрок Рубина, которого удалили, определенно не в ладах со своею башкой, во-вторых, Зеня третий мяч забил на 94 минуте, в-третьих, на 95 минуте Рубин не использовал стопроцентный голевой момент... В-четвертых, с самоустранением от игр Ракицкого и регулярными ляпами обоих вратарей, оборона Зени не так надежна... Так что у Динамо есть реальный шанс стать чемпионом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8917

      САДЫЧОК 1 час назад

      Орлов- уже не интересно ! Будет , еще хуже !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94470
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11