Орлов: «Зенит» играет с запасом и не должен отпустить чемпионство»

Спортивный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов поговорил о перспективах «Зенита» выиграть чемпионат России. Он верит.
«На мой взгляд, команда Сергея Семака играет с запасом. Не должен «Зенит», по идее, отпустить чемпионство. Новички пришлись ко двору. Плюс есть Вендел, Малком, Клаудиньо.
10 ударов в створ в матче с «Рубином» (3:2)! Это серьезный показатель. Немного не повезло. Была перекладина. Много моментов, а значит, и голы еще придут», – считает Орлов.
- «Зенит» лидирует с 2-очковым отрывом.
- Завтра, 3 марта, «Зенит» в Кубке России примет КАМАЗ.
- Последние 3 чемпионата России остались за «Зенитом».
Источник: «Спорт-Экспресс»