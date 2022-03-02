Орлов: «Зенит» играет с запасом и не должен отпустить чемпионство»

Спортивный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов поговорил о перспективах «Зенита» выиграть чемпионат России. Он верит.

«На мой взгляд, команда Сергея Семака играет с запасом. Не должен «Зенит», по идее, отпустить чемпионство. Новички пришлись ко двору. Плюс есть Вендел, Малком, Клаудиньо.

10 ударов в створ в матче с «Рубином» (3:2)! Это серьезный показатель. Немного не повезло. Была перекладина. Много моментов, а значит, и голы еще придут», – считает Орлов.