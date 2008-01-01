Орлов: «Зенит» играет с запасом и не должен отпустить чемпионство»

С Рубином, Зеня чудом отскочил! Во-первых, игрок Рубина, которого удалили, определенно не в ладах со своею башкой, во-вторых, Зеня третий мяч забил на 94 минуте, в-третьих, на 95 минуте Рубин не использовал стопроцентный голевой момент... В-четвертых, с самоустранением от игр Ракицкого и регулярными ляпами обоих вратарей, оборона Зени не так надежна... Так что у Динамо есть реальный шанс стать чемпионом...
Спортивный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов поговорил о перспективах «Зенита» выиграть чемпионат России. Он верит.
«На мой взгляд, команда Сергея Семака играет с запасом. Не должен «Зенит», по идее, отпустить чемпионство. Новички пришлись ко двору. Плюс есть Вендел, Малком, Клаудиньо.
10 ударов в створ в матче с «Рубином» (3:2)! Это серьезный показатель. Немного не повезло. Была перекладина. Много моментов, а значит, и голы еще придут», – считает Орлов.
- «Зенит» лидирует с 2-очковым отрывом.
- Завтра, 3 марта, «Зенит» в Кубке России примет КАМАЗ.
- Последние 3 чемпионата России остались за «Зенитом».
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