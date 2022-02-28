Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении УЕФА и ФИФА отстранить все российские команды от международных соревнований.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, – значит ничего не сказать.

Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды.

Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену», – сказал Карпин.

Сборная России не сыграет в стыках отбора ЧМ-2022.

«Спартак» исключили из Лиги Европы.

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей