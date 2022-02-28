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  • Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

28 февраля 2022, 22:50
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении УЕФА и ФИФА отстранить все российские команды от международных соревнований.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, – значит ничего не сказать.

Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды.

Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену», – сказал Карпин.

  • Сборная России не сыграет в стыках отбора ЧМ-2022.
  • «Спартак» исключили из Лиги Европы.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (10)
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ySS
1646079598
Ребят жаль, а вот надеяться напрасно
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Теркчанин
1646082932
Осталось отключить интернет в России,пишут что это возможно.
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Kybik-Pybik
1646086701
Карпин, даун, а етих ребят тебе не жалко ??? https://t.me/rf200_now Все ваши, заберайте домой !!!
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житель СПб
1646106677
Для начала - надо было из группы выходить с 1 места! Вот это жаль больше всего. Именно эти ребята этого не сделали...
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zigbert
1646116469
Теперь уже не отменят.
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