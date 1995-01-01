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    Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении УЕФА и ФИФА отстранить все российские команды от международных соревнований.

    «Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, – значит ничего не сказать.

    Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды.

    Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену», – сказал Карпин.

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    РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»

    ⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11016

      BRO_football 26 минут назад

      Как показывает практика, футбольные санкции можно вводить буквально по щелчку пальца. Значит и отменить их достаточно просто. Только вот я даже не знаю что должно произойти, чтобы их отменили. Путин перед мировым сообществом падает на колени, плачет, просит прощения за все свои грехи, отменяет войны и выплачивает огромные компенсации. Вот тогда, возможно, будут какие-нибудь послабления.

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      Рейтинг: +4248

      ySS 35 минут назад

      Ребят жаль, а вот надеяться напрасно

      0
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      Рейтинг: +14137

      Cleaner 1 час назад

      Жаль, что ребятам достался такой "тренер", как Валера...(((

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      Рейтинг: +496

      Янвapь 69 > Cleaner 25 минут назад

      таблеточку прими

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      Рейтинг: +2215

      Бриг > Янвapь 69 19 минут назад

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