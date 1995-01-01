Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

Как показывает практика, футбольные санкции можно вводить буквально по щелчку пальца. Значит и отменить их достаточно просто. Только вот я даже не знаю что должно произойти, чтобы их отменили. Путин перед мировым сообществом падает на колени, плачет, просит прощения за все свои грехи, отменяет войны и выплачивает огромные компенсации. Вот тогда, возможно, будут какие-нибудь послабления.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении УЕФА и ФИФА отстранить все российские команды от международных соревнований.
«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, – значит ничего не сказать.
Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды.
Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену», – сказал Карпин.
- Сборная России не сыграет в стыках отбора ЧМ-2022.
- «Спартак» исключили из Лиги Европы.
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РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»
⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований