Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении УЕФА и ФИФА отстранить все российские команды от международных соревнований.
«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, – значит ничего не сказать.
Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды.
Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену», – сказал Карпин.
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Источник: Sports.ru