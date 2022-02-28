ФИФА хочет отстранить Россию от международных турниров. Стыки ЧМ-2022 – в конце марта

даже в 39 году Фашистскую Германию, сори насчёт года,но без флага и гимна впадлу.
ФИФА собирается отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.
По информации Reuters, организация ведет переговоры с УЕФА по поводу усиления санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
Сегодня 20:00 по Москве начнется заседание УЕФА, на котором будет приняты решения по ряду вопросов, касающихся российского футбола.
- 24 марта Россия должна сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
- Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
- Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.
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