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  • ФИФА хочет отстранить Россию от международных турниров. Стыки ЧМ-2022 – в конце марта

ФИФА хочет отстранить Россию от международных турниров. Стыки ЧМ-2022 – в конце марта

28 февраля 2022, 18:51
6

ФИФА собирается отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

По информации Reuters, организация ведет переговоры с УЕФА по поводу усиления санкций в отношении России.

Сегодня 20:00 по Москве начнется заседание УЕФА, на котором будет приняты решения по ряду вопросов, касающихся российского футбола.

  • 24 марта Россия должна сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
  • Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

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Источник: Reuters
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (6)
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Demgel
1646063664
Ну тогда ЧМ ЧЕ ЛЧ ЛЕ и прочие турниры могут идти в жопу.Не думал что мировой футбол настолько жалок(
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житель СПб
1646066585
Все эти субъекты - без нравственности, видимо. А где были они, когда бомбили Югославию? Уничтожали Ливию и Ирак? Бомбили Афганистан? Двойные стандарты - это хуже, чем откровенные разбойники.
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general.lizyukov
1646069036
а на каком основании, простите? какой пункт устава ФИФА нарушил РФС?
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Krics
1646070356
о спорт, ты Мир?
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Krics
1646070542
даже в 39 году Фашистскую Германию, сори насчёт года,но без флага и гимна впадлу.
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