ФИФА хочет отстранить Россию от международных турниров. Стыки ЧМ-2022 – в конце марта

ФИФА собирается отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

По информации Reuters, организация ведет переговоры с УЕФА по поводу усиления санкций в отношении России.

Сегодня 20:00 по Москве начнется заседание УЕФА, на котором будет приняты решения по ряду вопросов, касающихся российского футбола.