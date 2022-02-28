ФИФА хочет отстранить Россию от международных турниров. Стыки ЧМ-2022 – в конце марта

ФИФА собирается отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.
По информации Reuters, организация ведет переговоры с УЕФА по поводу усиления санкций в отношении России.
Сегодня 20:00 по Москве начнется заседание УЕФА, на котором будет приняты решения по ряду вопросов, касающихся российского футбола.
- 24 марта Россия должна сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
- Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
- Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.
Источник: Reuters