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    ФИФА хочет отстранить Россию от международных турниров. Стыки ЧМ-2022 – в конце марта

    ФИФА собирается отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

    По информации Reuters, организация ведет переговоры с УЕФА по поводу усиления санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

    Сегодня 20:00 по Москве начнется заседание УЕФА, на котором будет приняты решения по ряду вопросов, касающихся российского футбола.

    • 24 марта Россия должна сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
    • Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

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    Источник: Reuters

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +842

      Krics 3 часа назад

      даже в 39 году Фашистскую Германию, сори насчёт года,но без флага и гимна впадлу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +842

      Krics 3 часа назад

      о спорт, ты Мир?

      0
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      Рейтинг: +3510

      general.lizyukov 3 часа назад

      а на каком основании, простите? какой пункт устава ФИФА нарушил РФС?

      1
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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky 3 часа назад

      Просто ФИФА ждет СМС о переводе привлекательной суммы из США.Вот и тянут.

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      Рейтинг: +14417

      житель СПб 4 часа назад

      Все эти субъекты - без нравственности, видимо. А где были они, когда бомбили Югославию? Уничтожали Ливию и Ирак? Бомбили Афганистан? Двойные стандарты - это хуже, чем откровенные разбойники.

      0
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      Рейтинг: +490

      Demgel 4 часа назад

      Ну тогда ЧМ ЧЕ ЛЧ ЛЕ и прочие турниры могут идти в жопу.Не думал что мировой футбол настолько жалок(

      1
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      Рейтинг: +95

      Elektronua > Demgel 4 часа назад

      Не думал,что русский народ настолько жалок.
      теперь можешь забыть не только о мировом футболе ,а о всём международном спорте

      2
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      Рейтинг: +371

      ASG > Elektronua 4 часа назад

      есть политика, есть спорт, а есть народ, ох вейт, та это ж для дураков одно и тоже

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      Рейтинг: +14417

      житель СПб > Elektronua 4 часа назад

      Существо, не оскорбляй русский народ!

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