ФИФА хочет отстранить Россию от международных турниров. Стыки ЧМ-2022 – в конце марта

ФИФА собирается отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

По информации Reuters, организация ведет переговоры с УЕФА по поводу усиления санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Сегодня 20:00 по Москве начнется заседание УЕФА, на котором будет приняты решения по ряду вопросов, касающихся российского футбола.

24 марта Россия должна сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.

Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

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