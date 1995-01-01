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    Журналист Егоров: «Переговоры с ФИФА со стороны России вел сильный и авторитетный парень»

    Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экпресса» Сергей Егоров написал, что ФИФА приняла решение относительно сборной России после переговоров со стороной, выразившей российскую позицию. Кто был этим человеком, сейчас неизвестно.

    «Заявление РФС, которое федерация сделала пару часов назад, – очень грамотное и взвешенное.

    Тот, кто занимался переговорами с ФИФА в эти дни, – сильный и авторитетный парень. Осталось понять, что Джанни Инфантино попросил взамен и что получил», – написал Егоров.

    • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
    • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1312

      стоп кран 1 час назад

      Это реакция на спецоперацию России на Украине.=======Называйте вещи своими именами, это русско -украинская война.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15630

      paracetamol 3 часа назад

      Сильный и авторитетный парень был с Калашом или с РПГ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1530

      vmonomah17 3 часа назад

      Переговоры Зарема вела?)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1412

      x-x-x-x-x > vmonomah17 1 час назад

      а Зарема это парень?

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