Журналист Егоров: «Переговоры с ФИФА со стороны России вел сильный и авторитетный парень»

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экпресса» Сергей Егоров написал, что ФИФА приняла решение относительно сборной России после переговоров со стороной, выразившей российскую позицию. Кто был этим человеком, сейчас неизвестно.

«Заявление РФС, которое федерация сделала пару часов назад, – очень грамотное и взвешенное.

Тот, кто занимался переговорами с ФИФА в эти дни, – сильный и авторитетный парень. Осталось понять, что Джанни Инфантино попросил взамен и что получил», – написал Егоров.

ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.

Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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