Промес: «Понимаем всю важность победы в дерби с ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался в преддверии матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Всегда здорово вернуться в знакомые условия, вновь привыкнуть к погоде и уже дома оптимально подготовиться.
Матчи с ЦСКА – всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры. Не только для меня, но и для фанатов, для истории клуба.
Мне кажется, даже хорошо, что мы начинаем с такого соперника. Это придаст правильные эмоции. Понимаем всю важность победы в предстоящем дерби.
К тому же в первой части сезона у нас не все получалось. Мы должны доказать, что готовы исправить положение.
Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы покажем, над чем работали прошедший месяц», – сказал голландец.
- «Спартак» примет ЦСКА сегодня.
- Начало встречи – в 19:00 мск.
Источник: ютуб-канал «Спартака»