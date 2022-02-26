Промес: «Понимаем всю важность победы в дерби с ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался в преддверии матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Всегда здорово вернуться в знакомые условия, вновь привыкнуть к погоде и уже дома оптимально подготовиться.

Матчи с ЦСКА – всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры. Не только для меня, но и для фанатов, для истории клуба.

Мне кажется, даже хорошо, что мы начинаем с такого соперника. Это придаст правильные эмоции. Понимаем всю важность победы в предстоящем дерби.

К тому же в первой части сезона у нас не все получалось. Мы должны доказать, что готовы исправить положение.

Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы покажем, над чем работали прошедший месяц», – сказал голландец.