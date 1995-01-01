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    Промес: «Понимаем всю важность победы в дерби с ЦСКА»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался в преддверии матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Всегда здорово вернуться в знакомые условия, вновь привыкнуть к погоде и уже дома оптимально подготовиться.

    Матчи с ЦСКА – всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры. Не только для меня, но и для фанатов, для истории клуба.

    Мне кажется, даже хорошо, что мы начинаем с такого соперника. Это придаст правильные эмоции. Понимаем всю важность победы в предстоящем дерби.

    К тому же в первой части сезона у нас не все получалось. Мы должны доказать, что готовы исправить положение.

    Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы покажем, над чем работали прошедший месяц», – сказал голландец.

    • «Спартак» примет ЦСКА сегодня.
    • Начало встречи – в 19:00 мск.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14089

      Cleaner 11 часов назад

      Промеса перед матчем хорошенько ДОСМОТРЕТЬ нужно. Чтобы не вышел на поле с ножиком. Он это может!

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