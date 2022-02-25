Тедеско: «Матчи со «Спартаком» станут особенными для меня»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Эти матчи станут особенными для меня. Я прекрасно провел время в «Спартаке», где встретил много замечательных людей.
Конечно, я бы предпочeл другие обстоятельства для встречи. Очень надеюсь, что будет сделано всe, чтобы быстро найти мирное решение.
Со спортивной точки зрения это не самая простая задача. Я хорошо знаю «Спартак», знаю, на что он способен.
Вы видели это в Лиге Европы, где клуб выиграл действительно сложную группу», – сказал Тедеско.
- Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
- Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
Источник: твиттер «РБ Лейпцига»