Тедеско: «Матчи со «Спартаком» станут особенными для меня»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Эти матчи станут особенными для меня. Я прекрасно провел время в «Спартаке», где встретил много замечательных людей.

Конечно, я бы предпочeл другие обстоятельства для встречи. Очень надеюсь, что будет сделано всe, чтобы быстро найти мирное решение.

Со спортивной точки зрения это не самая простая задача. Я хорошо знаю «Спартак», знаю, на что он способен.

Вы видели это в Лиге Европы, где клуб выиграл действительно сложную группу», – сказал Тедеско.

Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.

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