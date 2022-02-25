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    Тедеско: «Матчи со «Спартаком» станут особенными для меня»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Эти матчи станут особенными для меня. Я прекрасно провел время в «Спартаке», где встретил много замечательных людей.

    Конечно, я бы предпочeл другие обстоятельства для встречи. Очень надеюсь, что будет сделано всe, чтобы быстро найти мирное решение.

    Со спортивной точки зрения это не самая простая задача. Я хорошо знаю «Спартак», знаю, на что он способен.

    Вы видели это в Лиге Европы, где клуб выиграл действительно сложную группу», – сказал Тедеско.

    • Первый матч состоится 10 марта в Германии, ответный – спустя неделю на нейтральном поле.
    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.

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    Источник: твиттер «РБ Лейпцига»

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    25.02.2022 18:38
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +22626

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Во избежание травм "Открытию" следует освободить зону вдоль бровки, где будет носиться неуправляемый Тедеско.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21245

      JTherry > DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      матч будут проводить на нейтральном поле не в России, не следишь за новостями...)

      0
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      ...
      Рейтинг: +22626

      DOCTOR PENALTY > JTherry 5 часов назад

      спб, проглядел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Fancyfall 8 часов назад

      будем легки в ногах и злы по-спортивному, победим.

      1
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      Рейтинг: +4655

      FENIX-SL > Fancyfall 8 часов назад

      ага))))))))))))

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