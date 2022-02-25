Петржела: «Зенит» опять бездарно вылетает из еврокубков. Это позор и проблема для российского футбола»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.

«Всe это очень грустно. В первом тайме вообще ни разу в створ не пробили. Во втором было лучше, но играть начали поздно. Если вам нужно отыгрываться, то в чeм проблема начать играть раньше? Мне это не очень понятно. К сожалению, чуда не произошло.

Опять «Зенит» бездарно вылетает из еврокубков — это позор. Да и для русского футбола это большая проблема. Лучший клуб страны не может пройти первый раунд плей-офф, как такое может быть?

Все пугали, что «Бетис» очень силeн, но ничего такого удивительного я в них не увидел. Можно было побеждать. Боссам клуба надо думать, что делать дальше. Побеждать в чемпионате — здорово. Но об уровне команды говорят результаты в Европе, а их сейчас нет», — сказал Петржела

«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала ЛЕ.

Команда лидирует в РПЛ.

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