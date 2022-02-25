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    Петржела: «Зенит» опять бездарно вылетает из еврокубков. Это позор и проблема для российского футбола»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.

    «Всe это очень грустно. В первом тайме вообще ни разу в створ не пробили. Во втором было лучше, но играть начали поздно. Если вам нужно отыгрываться, то в чeм проблема начать играть раньше? Мне это не очень понятно. К сожалению, чуда не произошло.

    Опять «Зенит» бездарно вылетает из еврокубков — это позор. Да и для русского футбола это большая проблема. Лучший клуб страны не может пройти первый раунд плей-офф, как такое может быть?

    Все пугали, что «Бетис» очень силeн, но ничего такого удивительного я в них не увидел. Можно было побеждать. Боссам клуба надо думать, что делать дальше. Побеждать в чемпионате — здорово. Но об уровне команды говорят результаты в Европе, а их сейчас нет», — сказал Петржела

    • «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала ЛЕ.
    • Команда лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.02.2022 09:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +988

      SuperNils 12 часов назад

      Это очень хорошо. Пораньше вылетели, чтобы дальше не позориться ещё сильнее. Всё-таки играть в футбол труднее, чем дрочить член.

      1
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      Рейтинг: +94410

      zigbert 12 часов назад

      Какой позор? Все закономерно.

      1
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      Рейтинг: +3394

      Axe111 13 часов назад

      ЭТО ГЕГЕМОН НАШЕГО ФУТБОЛА)

      0
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      Рейтинг: +348

      pele1981 16 часов назад

      Хорошо, что из группы вышли - впервые за пять лет)))

      1
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      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка 17 часов назад

      Позор? А это кого то удивило???
      Каждый год одно и тоже!!!
      Да еще анти рекорд поставили не побеждая 19 игр!!! Реально позор и стыдно за этот КЛУПППП!!!

      2
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      Рейтинг: -63

      Трахторболат 17 часов назад

      Ключевое слово - Позор.

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