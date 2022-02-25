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  • Петржела: «Зенит» опять бездарно вылетает из еврокубков. Это позор и проблема для российского футбола»

Петржела: «Зенит» опять бездарно вылетает из еврокубков. Это позор и проблема для российского футбола»

25 февраля 2022, 09:43
6

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.

«Всe это очень грустно. В первом тайме вообще ни разу в створ не пробили. Во втором было лучше, но играть начали поздно. Если вам нужно отыгрываться, то в чeм проблема начать играть раньше? Мне это не очень понятно. К сожалению, чуда не произошло.

Опять «Зенит» бездарно вылетает из еврокубков — это позор. Да и для русского футбола это большая проблема. Лучший клуб страны не может пройти первый раунд плей-офф, как такое может быть?

Все пугали, что «Бетис» очень силeн, но ничего такого удивительного я в них не увидел. Можно было побеждать. Боссам клуба надо думать, что делать дальше. Побеждать в чемпионате — здорово. Но об уровне команды говорят результаты в Европе, а их сейчас нет», — сказал Петржела

  • «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала ЛЕ.
  • Команда лидирует в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (6)
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Лягушка Попрыгушка
1645774322
Позор? А это кого то удивило??? Каждый год одно и тоже!!! Да еще анти рекорд поставили не побеждая 19 игр!!! Реально позор и стыдно за этот КЛУПППП!!!
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pele1981
1645775395
Хорошо, что из группы вышли - впервые за пять лет)))
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Axe111
1645786253
ЭТО ГЕГЕМОН НАШЕГО ФУТБОЛА)
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zigbert
1645790234
Какой позор? Все закономерно.
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SuperNils
1645792100
Это очень хорошо. Пораньше вылетели, чтобы дальше не позориться ещё сильнее. Всё-таки играть в футбол труднее, чем дрочить член.
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Hektor 84
1646244360
А ты лизун хаспромовский нас убеждал что бзянит одной левой пройдет Бетис
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