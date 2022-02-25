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    Определились все возможные соперники «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка – в 14:00

    Стало известно, с кем сможет сыграть «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Столичный клуб, занявший первое место в группе Лиги Европы, будет считаться при жеребьевке сеяным вместе с «Айнтрахтом», «Байером», «Вест Хэмом», «Галатасараем», «Лионом», «Монако» и «Црвеной Звездой».

    Соперником «Спартака» станет один из этих клубов: «Аталанта», «Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Бетис», «Барселона», «Рейнджерс» или «Брага».

    • Жеребьевка пройдeт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Спартак» – единственный представитель России, оставшийся в еврокубках.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2022 07:53
    Комментарии18
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      Рейтинг: +21245

      JTherry 15 часов назад

      в этом списке все команды хороши по-своему, постоянно играющие в еврокубках, поэтому надо расслабиться и получить удовольствие в игре на победу, и будь что будет..!) было бы хорошо получить снова Рейнджерс или Брагу (старые знакомые))...

      1
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      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка 17 часов назад

      Или реально бы БЕТИС!
      Показали бы бомжам,как играть нужно и побеждать без 30 миллионных малкомов и 25 миллионных альберт!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка 17 часов назад

      Не важно кто попадется,все крепкие команды)
      А так хотелось бы потягаться с Аталантой или с той же Севильей!
      Удачи КБ.
      Снова нам очки добывать,которые некоторые их профукивают.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2465

      Чермындыр > Лягушка Попрыгушка 17 часов назад

      Снова? А сколько Спартак набрал очков за последние 5 лет?

      2
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      ...
      Рейтинг: +3351

      Klaido > Чермындыр 16 часов назад

      побольше, чем твой банкрот под санкциями

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2465

      Чермындыр > Klaido 16 часов назад

      Ну п...ть то не мешки ворочать. Для справки тебе - Количество очков в еврокубках, заработанные российскими клубами за последние 5 лет:
      Зенит - 46
      Локомотив - 34
      ЦСКА - 33
      Спартак - 25,5
      Рубин, Сочи, Ростов - по 2.
      Так что не п.и.з.ди..те

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3351

      Klaido > Чермындыр 16 часов назад

      3,14здеть - ваша натура)))
      в целом, осталось недолго - иск о вашем банкротстве уже в 9 ААП есть, надеюсь доведут до ума в АСгМ ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2465

      Чермындыр > Klaido 16 часов назад

      Ну ты конечно конченный. Я про очки еврокубки, а ты про банкротство. Аргументов то по теме нет. Убыток, **** с тебя взять еще. Пойди передерни от радости

      1
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      Рейтинг: +3351

      Klaido > Чермындыр 15 часов назад

      конченый - - тот, кого в зеркале увидишь ... а твои привычки передергивать - себе и оставь, прыщавый подросток-переросток с интеллектом аутиста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13777

      ilichkadr 17 часов назад

      С «Рейнджерсом» или «Брагой» можно потягаться. С остальными без вариантов. Хотелось бы посмотреть на «Лейпциг».

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32437

      zra78 17 часов назад

      Всё же если спорт без политики, как они говорят, то однозначно Барса!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3891

      Красногорск_Фан > zra78 14 часов назад

      А если они ее обыграют? Барса уже не та

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      B.G. 18 часов назад

      «Рейнджерс»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94410

      zigbert 18 часов назад

      Трудно даже выделить из этого состава слабые команды. Но Спартак могут даже исключить из розыгрыша.

      7
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      Рейтинг: +9451

      "supermax" 18 часов назад

      Если наши клубы больше никуда не допустят, то пусть уж барса тогда

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      v.v.navashinsky 19 часов назад

      Жребий-Даешь"Барселону"!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6234

      Из Твери Леха 19 часов назад

      Ну Бетис конечно же!

      8
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