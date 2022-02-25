Определились все возможные соперники «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка – в 14:00

Стало известно, с кем сможет сыграть «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы.

Столичный клуб, занявший первое место в группе Лиги Европы, будет считаться при жеребьевке сеяным вместе с «Айнтрахтом», «Байером», «Вест Хэмом», «Галатасараем», «Лионом», «Монако» и «Црвеной Звездой».

Соперником «Спартака» станет один из этих клубов: «Аталанта», «Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Бетис», «Барселона», «Рейнджерс» или «Брага».

Жеребьевка пройдeт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Начало – в 14:00 мск.

«Спартак» – единственный представитель России, оставшийся в еврокубках.

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