Новичок «Зенита» Адамов: «Думал, что перейду в «Локомотив»

Новичок «Зенита» Арсен Адамов рассказал, что был близок к переходу в «Локомотив».

«Предложение от «Локомотива» действительно было. Но это скорее вопрос не ко мне, а к руководству «Урала».

Да, первым на меня вышел «Локомотив». Я и мои представители общались с руководителями клубов, обсуждали трансфер между собой.

Я вообще уже думал, что перейду в «Локомотив». Но как только появился вариант с «Зенитом», сразу согласился.

Не почувствовал ли, что в «Локомотиве» на меня обижены? Нет, не слышал об этом. Но знаю, что после моего перехода в «Зенит» представители «Локомотива» звонили в «Урал».

По-моему, кто-то из руководства сказал: «Почему вы продали нашего игрока?», – сказал Адамов.