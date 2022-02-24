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    Новичок «Зенита» Адамов: «Думал, что перейду в «Локомотив»

    Новичок «Зенита» Арсен Адамов рассказал, что был близок к переходу в «Локомотив».

    «Предложение от «Локомотива» действительно было. Но это скорее вопрос не ко мне, а к руководству «Урала».

    Да, первым на меня вышел «Локомотив». Я и мои представители общались с руководителями клубов, обсуждали трансфер между собой.

    Я вообще уже думал, что перейду в «Локомотив». Но как только появился вариант с «Зенитом», сразу согласился.

    Не почувствовал ли, что в «Локомотиве» на меня обижены? Нет, не слышал об этом. Но знаю, что после моего перехода в «Зенит» представители «Локомотива» звонили в «Урал».

    По-моему, кто-то из руководства сказал: «Почему вы продали нашего игрока?», – сказал Адамов.

    • «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро.
    • Адамов заключил с петербургским клубом контракт до лета 2026 года.

    Адамов: «Хотел всех успокоить, но соперник что-то сказал – и у меня голова «поехала». Тоже начал махаться»

    Адамов: «Защищаюсь не хуже Трента. Но он очень хорош в атаке, учусь у него»

    Адамов: «На месте Зидана поступил бы с Матерации пожестче. Не смог бы удержаться»

    Источник: «Чемпионат»

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    24.02.2022 10:50
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