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    «МЮ»: «Остаемся партнером «Аэрофлота». Мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам»

    «Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничество с российской авиакомпанией «Аэрофлот».

    Вчера английский клуб отказался лететь в Мадрид на матч с «Атлетико» российским самолетом.

    «Клуб не будет делать официальных заявлений. Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России.

    У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам», – заявили в пресс-службе «МЮ».

    • Российская авиакомпания – официальный партнер и спонсор английского клуба.
    • «МЮ» регулярно летает на ее самолетах.

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    Источник: ТАСС

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    23.02.2022 17:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      А куда вы денетесь?

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      Рейтинг: +903

      mama1991 23 февраля, 20:51

      надо им повторить 1958....

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      Рейтинг: +330

      lipatov32 > mama1991 23 февраля, 21:06

      Е. Б. А. Т. Ь. ты конченный!!!!

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      Рейтинг: +903

      mama1991 > lipatov32 23 февраля, 22:16

      мне плевать на англосаксов, пусть горят в огне!

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      Рейтинг: +903

      mama1991 > lipatov32 23 февраля, 22:18

      а ты не матюкайся нигодяй

      0
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      Рейтинг: +4861

      TOMSON 23 февраля, 20:46

      Кто бы сомневался. Это же от денег надо отказаться, а они ой как нужны.
      Но на месте Аэрофлота я бы потребовал объяснений. Как никак репутацию МЮ своему спонсору подпортил.

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      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 20:17

      Ну вот сегодня - вполне адекватное сообщение. Нормальных людей.

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      Рейтинг: +1262

      стоп кран 23 февраля, 19:06

      Вчера английский клуб отказался лететь -------- российским самолетом.=======Вчера за отказ житель СПб, Oldtrafford83, silver29, ivany4 обругали МЮ.
      Щас свою ругань себе взад заберут.)))
      пы.сы. Бомбарир --у вас не принято источники проверять ? А то вдруг источник этой новости фейк кинул ?

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      Рейтинг: +14263

      житель СПб > стоп кран 23 февраля, 20:25

      Нет, бандеровец. Не заберу. Потому что оценивал то, что было написано. И что Зинченко высказал - тоже свою оценку не заберу. Кстати, думаю, что вчера действительно сгоряча было много высказываний - нет, не моих, а европейских! Вот некоторые уже прямо намекают на то, что готовы "пнуть Россию", как в Крымской войне. Вот кто - эстремист. Кого даже по английскому законодательству должны были бы привлечь к ответственности - я о министре обороны Великобритании. Кстати. Я бы был гораздо более решительным, радикальным, чем Путин - по моему характеру. И надо только восхищаться его выдержке - поскольку именно такое половинчатое (и многим, в том числе мне - не нравящееся!) решение может реально предотвратить войну. К сожалению, это многие не понимают.

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      Рейтинг: +1262

      стоп кран > житель СПб 23 февраля, 20:42

      Я бы был гораздо более решительным, радикальным, чем Путин ========И чож ты не путин? Чому не летаешь? Ты б землю покинул, и в небо взлетел....Путин вот оторвался от земной жизни. Потерял связь с реальностью как Меркель сказала. Наверное в рай хочет ( по его словам).

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      Рейтинг: +13421

      Skull_Boy 23 февраля, 18:43

      Летом разорвут и как раз контракт заканчивается

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