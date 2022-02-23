«МЮ»: «Остаемся партнером «Аэрофлота». Мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам»

«Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничество с российской авиакомпанией «Аэрофлот».

Вчера английский клуб отказался лететь в Мадрид на матч с «Атлетико» российским самолетом.

«Клуб не будет делать официальных заявлений. Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России.

У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам», – заявили в пресс-службе «МЮ».

Российская авиакомпания – официальный партнер и спонсор английского клуба.

«МЮ» регулярно летает на ее самолетах.

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