Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Фред: «Плохо, что у «МЮ» нет долгосрочного плана»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред пожаловался, что у клуба нет долгосрочного плана развития. Бразильцу не нравится неопределенность.

    «В футболе важно иметь долгосрочный план. Немного плохо, что у нас его нет. Мы говорим только о краткосрочных целях и не знаем, что будет после сезона», – сказал Фред.

    • По окончании сезона у клуба сменится главный тренер, а нынешний менеджер Ральф Рангник перейдет на должность консультанта.
    • Он принял «МЮ» в декабре.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 4-м.

    «Манчестер Юнайтед» прекратит сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за операции России в Украине (Daily Star)

    «Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

    Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 07:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru