Фред: «Плохо, что у «МЮ» нет долгосрочного плана»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред пожаловался, что у клуба нет долгосрочного плана развития. Бразильцу не нравится неопределенность.

«В футболе важно иметь долгосрочный план. Немного плохо, что у нас его нет. Мы говорим только о краткосрочных целях и не знаем, что будет после сезона», – сказал Фред.