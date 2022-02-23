Фред: «Плохо, что у «МЮ» нет долгосрочного плана»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред пожаловался, что у клуба нет долгосрочного плана развития. Бразильцу не нравится неопределенность.
«В футболе важно иметь долгосрочный план. Немного плохо, что у нас его нет. Мы говорим только о краткосрочных целях и не знаем, что будет после сезона», – сказал Фред.
- По окончании сезона у клуба сменится главный тренер, а нынешний менеджер Ральф Рангник перейдет на должность консультанта.
- Он принял «МЮ» в декабре.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 4-м.
Источник: The Guardian