Фред: «Плохо, что у «МЮ» нет долгосрочного плана»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред пожаловался, что у клуба нет долгосрочного плана развития. Бразильцу не нравится неопределенность.

«В футболе важно иметь долгосрочный план. Немного плохо, что у нас его нет. Мы говорим только о краткосрочных целях и не знаем, что будет после сезона», – сказал Фред.

По окончании сезона у клуба сменится главный тренер, а нынешний менеджер Ральф Рангник перейдет на должность консультанта.

Он принял «МЮ» в декабре.

«Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 4-м.

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