Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Лозанной»

«Базель» назвал состав на матч 22-го тура чемпионата Швейцарии против «Лозанны».

Нападающий Федор Чалов, арендованный у ЦСКА, выйдет в старте. Это третья подряд игра россиянина в основе.

Матч в Базеле начнется в 22:30 по Москве.

Чалов провел 2 матча за «Базель» и не отметился результативными действиями.

Аренда форварда рассчитана до лета.

Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий

Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Янг Бойз»

Журналист Шнякин: «Чалов ради «Базеля» согласился вдвое уменьшить зарплату»