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    Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Лозанной»

    «Базель» назвал состав на матч 22-го тура чемпионата Швейцарии против «Лозанны».

    Нападающий Федор Чалов, арендованный у ЦСКА, выйдет в старте. Это третья подряд игра россиянина в основе.

    Матч в Базеле начнется в 22:30 по Москве.

    • Чалов провел 2 матча за «Базель» и не отметился результативными действиями.
    • Аренда форварда рассчитана до лета.
    • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

    Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий

    Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Янг Бойз»

    Журналист Шнякин: «Чалов ради «Базеля» согласился вдвое уменьшить зарплату»

    Источник: твиттер «Базеля»

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4522

      FENIX-SL 1 час назад

      Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро)
      ну распиарили тут его конечно
      хотя 200к евро максимальная цена

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      Рейтинг: +43

      Теркчанин 1 час назад

      Сегодня три раза промажет

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      Рейтинг: +509

      Demgel 1 час назад

      Федя проснись,ну же вот шанс себя показать....

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